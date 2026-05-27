Bonos CER: La opción preferida frente a la inflación persistente

Análisis de los retornos de bonos ajustables por CER en diferentes horizontes temporales y su ventaja frente a la tasa fija.

La reciente publicación del dato de inflación de abril, que cayó con fuerza al 2,6% mensual desde el 3,4% de marzo, marca un punto de inflexión en el proceso desinflacionario argentino.

Este registro, que cortó una racha de 10 meses consecutivos al alza, generó expectativas de que la baja del IPC se acelerará en los próximos meses, con proyecciones de situarse por debajo del 1,5% mensual hacia fin de año. Sin embargo, estas estimaciones son más moderadas que las de meses anteriores, cuando se esperaba un IPC de 1,5% para mayo.

En este contexto de inflación persistente, el mercado mantiene su atención en los bonos ajustables por CER como herramienta de cobertura, buscando proteger los rendimientos frente a la suba de precios. Los analistas de Cohen realizaron cálculos detallados sobre la rentabilidad de posicionarse en bonos CER a diferentes plazos. Según su análisis, el retorno total anualizado para instrumentos de corto plazo, con vencimiento entre septiembre y diciembre de 2026, se ubica entre el 26% y el 29%.

Para los bonos que vencen entre marzo y diciembre de 2027, este rendimiento salta al rango del 29% al 33%. Finalmente, los títulos más largos, con vencimiento entre junio de 2028 y marzo de 2029, ofrecen retornos anualizados de entre 36% y 38%. Estos números confirman la conveniencia de mantenerse invertido en instrumentos ajustables por CER en todos los horizontes, superando ampliamente las alternativas de tasa fija.

En el tramo 2026, los bonos CER y los bonos Duales ofrecen retornos anualizados similares (27,9% y 29,6%, respectivamente), superiores a la tasa fija (25,2%). Esta relación se mantiene en 2027, donde CER rinde 31,0% y Duales 31,8%, dejando rezagada a la tasa fija. Para los plazos más largos (2028-2029), el CER alcanza un 36,6%, consolidándose como la alternativa más atractiva. Aunque algunos instrumentos presentan baja liquidez y escaso volumen operado, su potencial de rendimiento sigue siendo destacado.

En línea con Cohen, los analistas de IOL InvertirOnline concluyen que los retornos de los bonos CER superan a los de tasa fija en todos los horizontes. Por ejemplo, el Boncer a junio de 2026 ofrece un retorno anualizado del 23%, frente al 21% del Boncap.

En el tramo medio, los bonos CER rinden entre 26% y 27%, contra el 23% al 25% de los bonos a tasa fija, y en el tramo largo, los rendimientos del CER se sitúan entre 27% y 28%, similar o por encima de la tasa fija. Dado que la inflación implícita se acerca a las proyecciones del mercado, la preferencia por CER sobre tasa fija se mantiene firme, con la curva CER operando a tasas reales que van desde -14% en el corto plazo hasta 8-9% en los plazos más largos.

Entre los papeles específicos, Cohen recomienda el Boncer a Junio (TZX26) con rendimiento CER-9,1% y retorno anualizado estimado del 28,2%, y el Boncer a noviembre (TZXD6) con CER-0,5% y retorno del 29,0%. En el segmento de bonos Duales, destacan el dual a septiembre 2026 (TTS26) con TAMAR+1,4% y retorno anualizado del 29,4%, y el dual a diciembre (TTD26) con TAMAR+1,8% y retorno del 29,9%, ambos superando a los comparables de tasa fija.

Para el tramo largo, se señala un bono que ofrece tasas reales atractivas y un retorno anualizado del 37,7%. En resumen, el panorama para los bonos CER y Duales sigue siendo favorable frente a la inflación, consolidándolos como las opciones más recomendadas





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