Bonos CER en Terreno Negativo: ¿Una Oportunidad para el Depósito UVA?

El mercado de bonos CER en Argentina enfrenta una situación inusual, con rendimientos negativos generalizados. Este artículo analiza las causas de esta situación, la fuerte demanda de bonos CER por parte de los fondos comunes de inversión y la nueva alternativa que ofrece el gobierno, el depósito a plazo fijo UVA, como una opción para proteger el capital contra la inflación. Además, explora el contexto económico actual, incluyendo la estabilidad esperada del tipo de cambio y las perspectivas de la cosecha de soja, factores cruciales para la toma de decisiones financieras en el corto plazo.

Los bonos CER, que ajustan por inflación, han experimentado rendimientos negativos durante todo el año, reflejando una inusual dinámica en el mercado de capitales argentino. Los bonos con vencimiento a corto plazo, como aquellos que expiran a fin de mes, registran pérdidas de hasta el 8%, mientras que los que vencen a finales de diciembre muestran rendimientos ligeramente menos negativos, del orden del 0,3%.

Otros bonos indexados por inflación, con plazos de dos o tres meses, exhiben rendimientos negativos que oscilan entre el 5% y el 6%. Esta situación atípica se atribuye, en gran medida, a la elevada demanda de estos instrumentos, impulsada principalmente por los fondos comunes de inversión T+1. Estos fondos, caracterizados por su liquidez y orientación a la inversión de corto plazo, destinan una porción significativa de sus carteras a los bonos CER, lo que, al aumentar la demanda, reduce artificialmente sus rendimientos, incluso llevándolos a terreno negativo. Esta situación presenta un desafío para los inversores, obligados a buscar alternativas que protejan su capital frente a la inflación y ofrezcan rendimientos positivos





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