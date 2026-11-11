Bono argentino refleja 50% de riesgo ante la reelección de Milei

Los bonos en dólares quieren una baja probabilidad de victoria para Milei, lo que aumenta el riesgo país a 900 puntos. El mercado exige mejoras económicas y de encuestas para revertir el pesimismo.

El mercado latinoamericano ha reaccionado con creciente incertidumbre electoral tras la caída del riesgo país a un máximo de 900 puntos. La demanda de bonos en dólares argentina ha ejercido presión a la baja sobre el precio de los títulos soberanos, traduciendo una probabilidad implícita de reelección de Milei inferior al 50%.

Cómo se calcula la probabilidad implícita en los bonos

Los analistas toman el precio promedio ponderado de los bonos globales de mayor vencimiento y lo comparan con escenarios de referencia de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y con el nivel de estrés previo al blanqueo de Milei a mediados de 2024. Al descontar la tasa libre de riesgo y el spread crediticio, obtienen una cifra que muestra cuán probable es que el precio actual de los bonos refleje la victoria de Milei.

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Reacción de los bancos y consultoras internacionales

La consultora FMiA y el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley han confirmado que la probabilidad experienciada se ha descatado de 70 % en julio a un nivel más cercano al 50 %. Ambos grupos señalan que la caída coincide con la reducción del Índice de Confianza en el Gobierno, por debajo del 40 %, y con la presión sobre los bonos de tramo largo de la curva de vencimiento.

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Impacto en los activos financieros y próximos pasos

El índice de acciones argentinas se ha desplomado a la zona de 900 puntos de riesgo país, mientras que los bonos estables continúan mostrando mayor atractivo en los tramos largos. Los analistas advierten que un alivio solo sería posible si la encuesta oficial del gobierno muestra mejoras sustanciales y se logran avances concretos en empleo, poder adquisitivo y actividad económica. La próxima actualización de los datos del gobierno y la decisión de los inversores institucionales ante el próximo año electoral serán decisivas para decidir si el mercado puede revertir su pesimismo y bajar el riesgo país.