Bonificaciones Progresivas para el Transporte Ferroviario en el Puerto de Buenos Aires

La AGP implementa un sistema de descuentos en el servicio de ingreso y retiro de vagones para empresas importadoras y exportadoras que utilicen el transporte ferroviario, con beneficios retroactivos desde junio de 2023. La medida busca reducir costos logísticos y fomentar el uso del ferrocarril.

La Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ( AGP ) ha implementado un nuevo sistema de bonificaciones progresivas para el servicio de ingreso y retiro de vagones en el Puerto de Buenos Aires, formalizado a través de la Resolución 61/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Esta medida, firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto, representa un paso significativo hacia la reducción de los costos logísticos para las empresas dedicadas a la importación y exportación que dependen del transporte ferroviario para la movilización de mercancías dentro del recinto portuario. El servicio objeto de estas bonificaciones abarca la totalidad del proceso que involucra la recepción de los vagones en la parrilla ferroviaria de la AGP, su traslado y posicionamiento en los sitios de operación de las Terminales Portuarias, y el proceso inverso, desde los muelles hasta la parrilla ferroviaria.

En esencia, se trata de optimizar y hacer más eficiente el flujo interno de mercancías entre la red ferroviaria nacional y las instalaciones portuarias donde se realizan las operaciones de carga y descarga de contenedores y productos de comercio exterior. La iniciativa responde a una estrategia más amplia de modernización y competitividad del Puerto de Buenos Aires, buscando atraer más tráfico de carga y consolidar su posición como un hub logístico clave en la región.

La implementación de este sistema de bonificaciones no solo beneficia a las empresas importadoras y exportadoras, sino que también incentiva el uso del transporte ferroviario, una opción más sostenible y eficiente en comparación con otros modos de transporte. Al reducir los costos asociados al movimiento de vagones, se espera que más empresas opten por el ferrocarril, contribuyendo a la descongestión de las rutas y a la disminución de las emisiones contaminantes.

La AGP ha demostrado un compromiso firme con la innovación y la mejora continua, buscando constantemente soluciones que permitan optimizar los procesos y ofrecer servicios de mayor valor agregado a sus clientes. Esta nueva medida es un claro ejemplo de ello, y se espera que tenga un impacto positivo en la economía nacional, impulsando el comercio exterior y generando nuevas oportunidades de negocio.

La transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos son pilares fundamentales de la AGP, y se han establecido mecanismos claros para la evaluación y liquidación de las bonificaciones, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente los merecen. La Dirección de Operaciones y Seguridad, junto con la Dirección de Administración y Finanzas, serán las responsables de supervisar el cumplimiento de los requisitos y de asegurar que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa.

La AGP se ha comprometido a mantener una comunicación fluida y constante con todos los actores involucrados, brindando información clara y precisa sobre el funcionamiento del nuevo sistema de bonificaciones. Se espera que esta iniciativa sea bien recibida por el sector empresarial y que contribuya a fortalecer la relación entre la AGP y sus clientes.

La inversión en infraestructura y tecnología es una prioridad para la AGP, y se están llevando a cabo diversos proyectos para modernizar las instalaciones portuarias y mejorar la calidad de los servicios. El nuevo sistema de bonificaciones es una pieza clave en esta estrategia, y se espera que impulse el crecimiento y la competitividad del Puerto de Buenos Aires en el largo plazo.

La AGP está convencida de que el futuro del comercio exterior pasa por la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre todos los actores de la cadena logística. Esta nueva medida es un paso importante en esa dirección, y se espera que inspire a otras instituciones a seguir el mismo camino.

La AGP reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del país, y seguirá trabajando incansablemente para ofrecer servicios de excelencia y contribuir al crecimiento sostenible de la economía nacional. La implementación de este sistema de bonificaciones es una muestra clara del compromiso de la AGP con sus clientes y con el futuro del comercio exterior en Argentina.

Se espera que esta medida tenga un impacto positivo en la economía nacional, impulsando el crecimiento y la competitividad del Puerto de Buenos Aires





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