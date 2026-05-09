Bondi Urbano Digital: Un hito en la movilidad urbana latinoamericana

El Bondi Urbano Digital, un sistema de transporte eléctrico y digitalizado en Curitiba, combina tecnología avanzada, sostenibilidad y eficiencia para ofrecer una experiencia de viaje más conveniente para los ciudadanos. Desarrollado con tecnología de la empresa CRRC Nanjing Puzhen, este vehículo eléctrico, basado en el modelo de los vehículos Leves sobre Trilhos (VLT), revoluciona la movilidad urbana con sus características únicas y el potencial para expandir la red de transporte público digital en los próximos años.

Recientemente, la Región Metropolitana de Curitiba marcó un hito en la historia de la movilidad urbana latinoamericana con la inauguración oficial del Bondi Urbano Digital (BUD), un sistema de transporte eléctrico y digitalizado que combina tecnología avanzada , sostenibilidad y eficiencia para transformar la experiencia de viaje de miles de ciudadanos.

Desarrollado con tecnología de la empresa CRRC Nanjing Puzhen, el BUD es un vehículo 100 % eléctrico que se inspira en modelos como los vehículos Leves sobre Trilhos (VLT), pero prescindiendo de los trenes y las vías físicas tradicionales. En su lugar, el bondi utiliza guiado por inducción magnética sobre el asfalto, lo que permite su circulación sin necesidad de rieles, reduciendo costos de infraestructura y acelerando los plazos de implementación





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