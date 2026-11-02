Bolsonaro asiste a misa en Florida huyendo de la justicia brasileña
Jair Bolsonaro asiste a un servicio evangélico en Florida, huyendo de su obligaciÃ³n de entregar pasaportes en Brasil tras perder las elecciones contra Lula da Silva.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido fotografiado asistiendo a un servicio evangÃ©lico en la ciudad de Coral Springs, Florida, Estados Unidos. Esta apariciÃ³n pÃºblica marca su primera apariciÃ³n fuera de su llegada privada al estado, confirmando su presencia en el paÃs norteamericano tras su fugaz huida del territorio brasileÃ±o.
Presencia evangÃ©lica en Florida
La informaciÃ³n fue difundida por el medio de comunicaciÃ³n brasileÃ±o Globo, que compartÃ³ imÃ¡genes y videos del lÃder opositor dentro de la iglesia. Fue visto acompañado de los pastores Alice Fernandes, conocida como Mãezona, y José Maurício Fernandes, conocido como PaizÃ£o. Durante la ceremonia, el pastor José Maurício dialogÃ³ directamente con el senador sobre su reciente derrota electoral, aunque sin mencionar las elecciones de manera explÃcita.Also readBrian Winter analiza la crisis política de Brasil y la influencia de Lula y Bolsonaro
Esta congregaciÃ³n forma parte de una organizaciÃ³n religiosa evangÃ©lica fundada por el pastor AndrÃ© Fernandes en Brasil. La entidad cuenta con sedes en diversas localidades brasileÃ±as y se ha expandido internacionalmente, incluyendo la sede de Coral Springs, ubicada cerca de Miami, donde se realizÃ³ el encuentro.
InvestigaciÃ³n por lavado de dinero
La PolicÃa Federal de Brasil estÃ¡ investigando si el lÃder de derecha y su familia viajaron a Argentina en un aviÃ³n privado vinculado a Willer Tomaz, un abogado investigado por lavado de dinero. Las fuentes policiales trabajan con la hipÃ³tesis de que Bolsonaro saliÃ³ de Brasilia a bordo del aviÃ³n de su amigo el martes pasado, antes de tomar un vuelo hacia Estados Unidos con escala en Ecuador.
La emisiÃ³n TV Globo detallÃ³ que el viaje comenzÃ³ alrededor de las 5 horas del martes en Brasilia y finalizÃ³ tres horas y media despuÃ©s en el aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires. AllÃ, Bolsonaro tomÃ³ otro vuelo privado hacia Puerto IguazÃº, desde donde partÃ³ hacia Ecuador y finalmente hacia Florida, mientras su esposa e hijas viajaban por rutas diferentes.
Eludir la entrega de pasaportes
Bolsonaro huyÃ³ de Brasil la semana pasada inmediatamente despuÃ©s de perder el balotaje presidencial contra Lula da Silva. Esta fuga le permitiÃ³ evadir la orden del juez del Tribunal Supremo de Brasil que le habÃa solicitado entregar sus pasaportes para evitar que abandonara el paÃs. La PolicÃa Federal no descarta solicitar una orden de captura internacional contra FlÃ¡vio Bolsonaro por su presunta complicidad.
AnÃºncios de entrevistas futuras
En sus redes sociales, el expresidente informÃ³ que concederÃ¡ entrevistas a grandes medios de comunicaciÃ³n nacionales e internacionales en los prÃ³ximos dÃas. DeclarÃ³ que hablarÃ¡ sin cortes ni filtros, afirmando que dirÃ¡ "lo que nadie mÃ¡s puede decir estando en Brasil". Esta medida busca ampliar su narrativa polÃtica desde el extranjero, manteniendo su presencia en la arena pÃºblica global.
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