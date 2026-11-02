Bolsonaro asiste a misa en Florida huyendo de la justicia brasileña

Jair Bolsonaro asiste a un servicio evangélico en Florida, huyendo de su obligaciÃ³n de entregar pasaportes en Brasil tras perder las elecciones contra Lula da Silva.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido fotografiado asistiendo a un servicio evangÃ©lico en la ciudad de Coral Springs, Florida, Estados Unidos. Esta apariciÃ³n pÃºblica marca su primera apariciÃ³n fuera de su llegada privada al estado, confirmando su presencia en el paÃ­s norteamericano tras su fugaz huida del territorio brasileÃ±o.

Presencia evangÃ©lica en Florida

La informaciÃ³n fue difundida por el medio de comunicaciÃ³n brasileÃ±o Globo, que compartÃ³ imÃ¡genes y videos del lÃ­der opositor dentro de la iglesia. Fue visto acompañado de los pastores Alice Fernandes, conocida como Mãezona, y José Maurício Fernandes, conocido como PaizÃ£o. Durante la ceremonia, el pastor José Maurício dialogÃ³ directamente con el senador sobre su reciente derrota electoral, aunque sin mencionar las elecciones de manera explÃ­cita.

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Esta congregaciÃ³n forma parte de una organizaciÃ³n religiosa evangÃ©lica fundada por el pastor AndrÃ© Fernandes en Brasil. La entidad cuenta con sedes en diversas localidades brasileÃ±as y se ha expandido internacionalmente, incluyendo la sede de Coral Springs, ubicada cerca de Miami, donde se realizÃ³ el encuentro.

InvestigaciÃ³n por lavado de dinero

La PolicÃ­a Federal de Brasil estÃ¡ investigando si el lÃ­der de derecha y su familia viajaron a Argentina en un aviÃ³n privado vinculado a Willer Tomaz, un abogado investigado por lavado de dinero. Las fuentes policiales trabajan con la hipÃ³tesis de que Bolsonaro saliÃ³ de Brasilia a bordo del aviÃ³n de su amigo el martes pasado, antes de tomar un vuelo hacia Estados Unidos con escala en Ecuador.

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La emisiÃ³n TV Globo detallÃ³ que el viaje comenzÃ³ alrededor de las 5 horas del martes en Brasilia y finalizÃ³ tres horas y media despuÃ©s en el aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires. AllÃ­, Bolsonaro tomÃ³ otro vuelo privado hacia Puerto IguazÃº, desde donde partÃ³ hacia Ecuador y finalmente hacia Florida, mientras su esposa e hijas viajaban por rutas diferentes.

Eludir la entrega de pasaportes

Bolsonaro huyÃ³ de Brasil la semana pasada inmediatamente despuÃ©s de perder el balotaje presidencial contra Lula da Silva. Esta fuga le permitiÃ³ evadir la orden del juez del Tribunal Supremo de Brasil que le habÃ­a solicitado entregar sus pasaportes para evitar que abandonara el paÃ­s. La PolicÃ­a Federal no descarta solicitar una orden de captura internacional contra FlÃ¡vio Bolsonaro por su presunta complicidad.

AnÃºncios de entrevistas futuras

En sus redes sociales, el expresidente informÃ³ que concederÃ¡ entrevistas a grandes medios de comunicaciÃ³n nacionales e internacionales en los prÃ³ximos dÃ­as. DeclarÃ³ que hablarÃ¡ sin cortes ni filtros, afirmando que dirÃ¡ "lo que nadie mÃ¡s puede decir estando en Brasil". Esta medida busca ampliar su narrativa polÃ­tica desde el extranjero, manteniendo su presencia en la arena pÃºblica global.