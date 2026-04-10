Bolsas asiáticas y petróleo suben ante la fragilidad del alto el fuego y las conversaciones con Irán

Las acciones en Asia y los precios del petróleo aumentaron este viernes, impulsados por Wall Street y la incertidumbre geopolítica en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán, anticipando conversaciones diplomáticas.

Las bolsas asiáticas experimentaron un repunte generalizado este viernes, emulando la tendencia alcista de Wall Street y registrando ganancias, mientras los precios del petróleo también aumentaron.

Este comportamiento del mercado se produce en un contexto de incertidumbre geopolítica, marcado por la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la zona de conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, y en anticipación a las conversaciones directas entre la república islámica y Washington, programadas para iniciar el sábado en Pakistán. El Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias, experimentando un notable incremento del 1,8% y alcanzando los 5879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio siguió su ejemplo, avanzando un 1,6% y situándose en los 56.789,58 enteros. El desempeño positivo se vio impulsado por el sector minorista, con las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del reconocido minorista japonés de ropa Uniqlo, disparándose más del 10% después de que el grupo revisara al alza sus expectativas financieras para el año. \En Europa, las bolsas también mostraron signos de estabilidad y crecimiento, aunque a un ritmo más moderado. El índice de referencia STOXX 600 se perfila para cerrar la semana con resultados positivos, lo que refleja un optimismo cauteloso por parte de los inversores ante el panorama diplomático que se avecina. En el mercado de materias primas, el petróleo registró ligeras ganancias durante la jornada. El crudo Brent, que sirve como referencia internacional, avanzó un 0,5% y cotizó a 96,42 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), por su parte, experimentó un aumento del 0,4%, alcanzando los 98,60 dólares por barril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una advertencia directa a Teherán, instándolos a abstenerse de imponer peajes a los buques que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio de petróleo. Trump expresó su preocupación a través de una publicación en Truth Social, subrayando la importancia de mantener la libre navegación en la región. \La situación en el estrecho de Ormuz y el delicado acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos siguen siendo puntos de atención clave para los inversores. La reapertura del estrecho, ubicada en el extremo sur del golfo Pérsico, para facilitar el paso de cientos de petroleros y otras embarcaciones bloqueadas, fue una condición esencial establecida en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado el 7 de abril. Este cese de hostilidades se produjo tras semanas de intensos ataques que impactaron significativamente la infraestructura energética en el golfo Pérsico. A pesar de los esfuerzos por minimizar el impacto militar iraní, y las declaraciones de altos funcionarios del gobierno estadounidense, que afirmaron que las capacidades militares y armamentísticas de Irán fueron prácticamente anuladas, expertos y analistas sugieren una perspectiva más cautelosa. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, informó sobre la ofensiva estadounidense, incluyendo la destrucción de defensas antiaéreas, la marina y las fábricas de armas iraníes, pero la evidencia de la situación real, según datos del Armed Conflict Location & Event Data, un grupo que rastrea conflictos a nivel mundial, indica que los ataques iraníes continuaron a un ritmo constante, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, revelando la persistencia de las capacidades militares iraníes, lo que genera incertidumbre en el mercado





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