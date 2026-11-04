Bolsas asiáticas caen más de 3% por resultados elecciones EE.UU.

Los índices Nikkei y Kospi registran caídas superiores al 3,5% tras los primeros resultados electorales en Estados Unidos. Los mercados reaccionan a la proyección de control demócrata en el Senado.

Los principales mercados bursátiles de Asia experimentaron una significativa volatilidad durante la sesión del 4 de noviembre, impulsados directamente por la incertidumbre generada por los primeros resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Tanto el índice bursátil japonés Nikkei como el principal indicador surcoreano, el Kospi, registraron descensos que superaron el umbral del 3%, reflejando la preocupación inmediata de los inversores ante la proyección de un triunfo del Partido Demócrata con posible control conjunto del Congreso.

Caída generalizada en Nikkei y Kospi

El impacto se hizo sentir desde el arranque de las operaciones, donde el índice Nikkei de Tokio perdió 2.246,5 puntos para situarse en los 60.835,36 enteros, lo que representa una caída del 3,54% a media sesión. Paralelamente, en la principal bolsa de Corea del Sur, el Kospi descendió 199,98 puntos hasta alcanzar los 5.448,81 enteros, consolidando la misma tendencia bajista del 3,54% en las primeras horas de negociación.

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Estas cifras concretas evidencian la reacción agresiva del capital frente a la posibilidad de un cambio en el equilibrio de poder legislativo en Washington. La pérdida de valor en ambos indicadores clave subraya cómo los flujos internacionales de capital siguen siendo extremadamente sensibles a los resultados políticos transatlánticos, incluso antes de que se consolide el conteo final de votos en todos los estados estadounidenses.

Desempeño sectorial y empresas destacadas

Dentro de la estructura del mercado surcoreano, la industria aeroespacial y de defensa mostró un comportamiento divergente pero relevante para entender la composición del índice. Korea Aerospace Industries, reconocido como el único fabricante de aeronaves en Corea del Sur, logró moderar sus pérdidas generales mientras mantenía ganancias positivas, despuntando un incremento del 7,5% durante la jornada.

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En contraste con este desempeño positivo, otras firmas del mismo sector industrial enfrentaron presiones vendistas más severas. LIG Defense & Aerospace registró una caída del 2,78%, mientras que compañías como HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean sufrieron descensos superiores al 4%. Esta dispersión en el rendimiento de las acciones industriales indica una reevaluación específica de riesgos por parte de los analistas institucionales.

La marca automotriz Hyundai Motor también participó en esta dinámica de corrección, registrando pérdidas de aproximadamente un punto porcentual menos en comparación con otros sectores más volátiles. Su empresa hermana, aunque mencionada en el contexto de las pérdidas, no especificó un porcentaje exacto adicional, integrándose al panorama general de ajuste en las acciones tecnológicas e industriales coreanas.

Contexto político y proyecciones electorales

El detonante fundamental de esta corrección bursátil radica en las proyecciones iniciales que apuntan a una victoria demócrata con conquistas estratégicas clave. Los datos preliminares indican avances significativos en el Senado, incluyendo victorias en estados decisivos como Carolina del Norte y Georgia, lo que fortalece la perspectiva de que los demócratas podrían retener o ampliar su control sobre la cámara alta del Congreso estadounidense.

Esta situación política genera escenarios de riesgo regulatorio y fiscal que los mercados globales tienden a penalizar inicialmente cuando perciben cambios en la dirección de las políticas comerciales. La combinación de un posible control democrático en ambas cámaras legislativas crea un entorno de previsibilidad normativa diferente al actual, lo que obliga a las multinacionales operando en Asia a recalibrar sus modelos de inversión a corto plazo.

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Mientras tanto, la atención se mantiene fija en el desarrollo continuo del recuento de votos y las declaraciones de los candidatos principales. Donald Trump ha expresado su desacuerdo con las encuestas publicadas por Fox News, argumentando que sus propias cifras son superiores, lo que añade otra capa de ruido informativo a un día ya marcado por la agitación financiera en los mercados emergentes asiáticos.