Bolsa de Cereales de Córdoba lanza primer mercado digital de biocombustibles

La entidad cordobesa implementa plataforma blockchain para bioetanol y biodiésel, aprovechando la capacidad ociosa del 25% y 72,7% provincial para transformar el mercado.

La Bolsa de Cereales de Córdoba ha presentado una nueva plataforma digital que inaugura el primer mercado electrónico dedicado a la comercialización de biocombustibles en Argentina. Este lanzamiento se realizó durante la Jornada de Vinculación con Periodistas y tiene como objetivo principal transformar la manera en que se negocian estas energías renovables a nivel nacional.

Plataforma digital con tecnología blockchain

El proyecto, impulsado por la entidad líder en la provincia, replica modelos internacionales donde los biocombustibles cotizan en plataformas especializadas e independientes de los mercados tradicionales de capitales o granos. Esta estructura garantiza transparencia, trazabilidad y previsibilidad en un momento estratégico para la matriz energética del país.

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La plataforma está habilitada para transaccionar bioetanol, biodiésel y biogás, con la capacidad futura de incorporar aceites vegetales hidrotratados (HVO) y combustibles sostenibles de aviación (SAF). Además, cuenta con un registro inalterable, auditable y con sellos de tiempo que valida la identidad mediante biometría facial, verifica el stock físico, la calidad y los atributos ambientales sin riesgo de doble contabilización.

Capacidad ociosa y producción provincial

La provincia de Córdoba lidera la producción nacional de etanol de maíz y actualmente genera el 45% del bioetanol a través de cuatro grandes plantas industriales. Con una producción anual de 586 millones de litros, la región abastece el consumo local y despacha más de 450 millones de litros hacia el resto de las jurisdicciones argentinas.

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La capacidad instalada para elaborar 1,8 millones de metros cúbicos de bioetanol presenta un margen de crecimiento significativo. Actualmente, la industria registra una capacidad ociosa del 25% en bioetanol y del 72,7% en biodiésel, lo que permite responder a una mayor demanda en el mercado doméstico.

Impacto de la Ley de Biocombustibles

Con un nuevo marco legal, el biodiésel y el etanol que se usan en el mercado doméstico tendrán un mercado electrónico formal. Llevar el corte de biodiésel del 7,5% actual al 10% requeriría 750 millones de metros cúbicos adicionales y 175.000 toneladas extra de aceite de soja, representando un incremento del 33%.

De manera similar, subir el bioetanol del 12% al 15% exigiría industrializar 2,92 millones de toneladas de maíz, sumando 467 millones de toneladas procesadas, lo que implicaría un aumento del 27% en el procesamiento de materia prima agrícola.

Herramientas de seguimiento y certificación

Bajo normas ISO, la plataforma ofrece cartografía normalizada que visualiza en grillas de 5.000 hectáreas cultivos como maní, alfalfa, maíz y soja, con la evolución temporal desde la campaña 2015/2016. Además, muestra siembras tempranas y tardías, lluvias acumuladas y temperaturas medias.

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La iniciativa también incluye mejoras en la herramienta de información económica para el sector agroindustrial. Entre las actualizaciones más notorias, se agregó la hoja de rentabilidad para todas las campañas y cultivos, así como la sección de precios agroindustriales con cotizaciones publicadas por fuentes secundarias.