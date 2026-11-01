Bolsa de Cereales alerta por inestabilidad climática en la región pampeana hasta el 11 de noviembre

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé lluvias variables y cambios térmicos en la región pampeana hasta el 11 de noviembre, con riesgos de inundaciones en el norte.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires comunicó que las condiciones de inestabilidad meteorológica se mantendrán durante las próximas dos semanas en la región pampeana. Este período, que se extiende hasta el 11 de noviembre, estará caracterizado por lluvias de intensidad variada, tormentas en diversos sectores y cambios significativos en los niveles de temperatura. Se anticipan precipitaciones en gran parte de la principal zona agrícola del país, las cuales se acompañarán por períodos de calor intenso seguidos de descensos térmicos importantes.

Precipitaciones y tormentas en la zona agrícola

Hasta el 4 de noviembre, la mayoría de la región pampeana recibiría entre 10 y 25 milímetros de lluvia. Sin embargo, la entidad señala que habrá sectores con acumulados superiores a lo previsto y otros donde las precipitaciones serán escasas. Se producirán precipitaciones de frente caliente con una distribución muy despareja, lo que generará tormentas que alcanzarán especialmente al sur de la región pampeana, así como otras zonas del país.

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El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de tormentas sobre el noroeste argentino, el norte del Litoral, el este de Cuyo y el sur de la región pampeana. Aunque las lluvias no alcanzarán con la misma intensidad a todas las zonas productivas, esta distribución irregular es un factor clave que los agricultores deben monitorear de cerca para la gestión de sus cultivos y la planificación logística.

Ascenso térmico y vientos del nordeste

En cuanto a las temperaturas, el informe anticipó que los vientos provenientes del nordeste provocarán un aumento del calor en gran parte del área agrícola. En el norte de la región pampeana se esperan máximas de entre 30 y 35 grados. Por otro lado, en la mayor parte de la región, los valores se ubicarían entre 25 y 30 grados, creando condiciones de estrés térmico para algunas variedades de cultivos en desarrollo.

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No obstante, en el sudeste bonaerense, debido a la influencia directa de los vientos marinos, las máximas serían inferiores a 25 grados. Este efecto moderador puede ofrecer un respiro temporal en esa zona específica, pero no altera la tendencia general de calentamiento que afecta a la mayor parte de las tierras cultivables durante esta fase inicial del pronóstico.

Descenso térmico y riesgo de heladas

Hacia el final de este primer período, el ingreso de aire más fresco provocará un descenso notable de las temperaturas. Según indicó la Bolsa de Cereales, se esperan temperaturas mínimas por debajo de lo normal, aunque con un escaso riesgo de heladas en la mayor parte del área agrícola. En buena parte de la región pampeana, las mínimas se ubicarían entre 10 y 15 grados, con registros inferiores en el sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el noroeste de Córdoba.

El riesgo de heladas quedaría concentrado principalmente en las zonas serranas y cordilleranas del oeste. Estas áreas geográficas específicas son más vulnerables a las bajas temperaturas nocturnas, lo que podría afectar a cultivos sensibles o a pasturas si no se toman las precauciones necesarias. La vigilancia constante es fundamental para mitigar posibles daños en estas regiones periféricas de la zona agrícola.

Pronóstico para la segunda quincena de noviembre

Entre el 5 y el 11 de noviembre continuarán las lluvias en buena parte de la región pampeana, con acumulados moderados, superiores a los 10 milímetros, y algunos sectores donde las precipitaciones podrían ser más abundantes. La entidad anticipó que las lluvias seguirán mostrando una distribución irregular, un patrón que complejiza la planificación agrícola. En el informe se señaló que la mayor parte de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay observarán aportes moderados, con focos de valores escasos y focos de valores abundantes.

Junto con las precipitaciones avanzarán vientos frescos y húmedos, que provocarán un nuevo descenso de las temperaturas. En la mayor parte de la región pampeana se esperan mínimas de entre 5 y 10 grados, mientras que en las serranías bonaerenses podrían registrarse valores inferiores a 5 grados, con heladas localizadas. Posteriormente, los vientos volverán a rotar hacia el nordeste y las temperaturas comenzarán a recuperarse, con máximas entre 20 y 25 grados en gran parte de la región, y de entre 25 y 30 grados en el norte.

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Situación crítica en el norte argentino

Fuera de la región pampeana, las precipitaciones más importantes se concentrarían en el norte argentino, especialmente en sectores del NOA, la región chaqueña y la Mesopotamia. La mayor parte del NOA, el norte de la región del Chaco, buena parte de Cuyo y el norte de Corrientes recibirían precipitaciones de entre 10 y 25 milímetros, con sectores donde los acumulados podrían ser superiores. En tanto, el norte de la Mesopotamia y el sudeste de Paraguay podrían registrar tormentas con lluvias superiores a 150 milímetros, lo que representa un desafío hidroclimático importante.

El resto del área agrícola tendría precipitaciones escasas, contrastando con los eventos extremos en otras zonas. Para el siguiente período, el pronóstico anticipa un aumento de las lluvias en el norte. El este del NOA, la región chaqueña y gran parte de la Mesopotamia recibirían entre 25 y 50 milímetros, aunque se esperan focos con registros superiores a estos valores, intensificando la saturación del suelo en estas áreas.

Alerta por inundaciones en Corrientes

La situación más delicada se presentaría en Corrientes. Según advirtió la entidad, se observaría un amplio foco de tormenta sobre Corrientes con precipitaciones superiores a 200 mm, lo cual agravaría sustancialmente la situación de inundaciones. De cumplirse el pronóstico, las nuevas precipitaciones podrían complicar las condiciones en las zonas que ya presentan problemas por el exceso de agua, afectando la infraestructura y la actividad económica local.

Además de las lluvias, el norte del país atravesará jornadas de temperaturas muy elevadas. Durante la primera semana, el extremo oriental del NOA, la región chaqueña y el norte de la Mesopotamia registrarían máximas superiores a 35 grados, con sectores donde podrían superarse los 40 grados. Esta combinación de calor extremo y lluvias intensas plantea un escenario meteorológico complejo que requiere atención inmediata por parte de las autoridades y el sector agropecuario.