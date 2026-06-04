Bolivia: el presidente apuesta a los militares para levantar los bloqueos

La propuesta de ley del presidente Rodrigo Paz busca facilitar la dispersión de los manifestantes a las Fuerzas Armadas, pero los manifestantes siguen con sus protestas y pedidos de renuncia al gobierno.

El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz , ha enviado al Congreso una propuesta de ley para facilitar a las Fuerzas Armadas dispersar a los manifestantes en medio de la crisis económica y los bloqueos que han paralizado el país durante más de un mes.

La escasez de alimentos, medicinas y combustibles ha llegado a un estado crítico. Mientras tanto, las autoridades de La Paz han declarado en emergencia sanitaria a sus centros médicos debido a la falta de recursos y la priorización de la atención de pacientes en estados graves y emergencias. Los manifestantes continúan con sus protestas y pedidos de renuncia al gobierno, que consideran incapaz de resolver la crisis.

La situación en el país se ha vuelto cada vez más tensa, con personas que han perdido sus trabajos y vidas debido a la crisis económica





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