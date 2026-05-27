Bolivia: Congreso deroga límites al estado de excepción en medio de protestas

El Congreso boliviano aprobó la derogación de una ley que limitaba la capacidad del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción, en un contexto de protestas y bloqueos que escalan en todo el país.

El Congreso de Bolivia habilitó al presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción . La Cámara de Diputados aprobó, con dos tercios de los votos a favor y tras más de cinco horas de debate en una sesión virtual, la derogación de una norma que desde 2020 limitaba la capacidad del Ejecutivo para decretar dicha medida.

La iniciativa ya había sido aprobada previamente en el Senado, por lo que la ley fue sancionada y ahora Paz tiene plena facultad para escalar el conflicto. La ley eliminada restringía la posibilidad de declarar el estado de excepción contemplado en la Constitución y establecía límites como que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir cuando la Policía fuera superada, y que la duración máxima de la medida sería de 60 días.

Con la derogación, se podrá dictar el estado de excepción sin esas limitaciones. Los impulsores de la derogación argumentaron que la norma era 'criminal' y que buscaba 'desnaturalizar' los estados de excepción frente a situaciones que generan 'caos y anarquía' en medio de protestas sociales.

Afirmaron que la ley resguardaba a los 'grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo', por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada. El Gobierno de Paz sostuvo que la declaración del estado de excepción es la 'última opción' a la que recurrirá si el diálogo no prospera.

Las protestas callejeras y bloqueos de rutas, que exigen la renuncia de Paz, se concentran en La Paz y El Alto, pero se han extendido a Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, provocando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno. La Justicia investiga la muerte de un hombre por un disparo durante un operativo de represión el sábado para despejar una ruta troncal, mientras las autoridades denuncian que los cortes de rutas ocasionaron la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no recibieron atención médica oportuna





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