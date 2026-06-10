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Boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: así fue la íntima ceremonia real en los Cotswolds

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Boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: así fue la íntima ceremonia real en los Cotswolds
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📆6/10/2026 4:20 PM
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Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, se casó con Harriet Sperling en una ceremonia íntima en Gloucestershire que reunió a la familia real.Destacan los looks de Kate Middleton y la princesa Ana, así como la presencia de las hijas de la pareja como damas de honor. La boda contó con notables ausencias como las de Harry y Meghan.

La boda de Peter Phillips , hijo de la princesa Ana, y Harriet Sperling se celebró en la iglesia de All Saints en Kemble, Gloucestershire, en una ceremonia íntima que reunió a la familia real británica .

A pesar de la lluvia, los novios mostraron su felicidad junto a sus hijas y la hija de la novia, que actuaron como damas de honor. Entre los invitados destacados estuvieron la reina Camilla, la princesa Ana y su marido, y las princesas Beatriz y Eugenia. La boda estuvo marcada por la ausencia de figuras como el príncipe Harry y Meghan Markle, así como del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

El look de Kate Middleton, con un vestido de tweed de Roland Mouret y accesorios joyas de Lady Di, llamó la atención, al igual que el vestido de la novia, un diseño de Emilia Wickstead. La princesa Ana lució un sombrero que ya había usado en 1981. La celebración reflejó unión y nuevos comienzos en medio de los escándalos familiares

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