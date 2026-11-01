Boda de Lali y Pedro: detalles, seguridad y recuerdos de la celebración

Conoce los detalles exclusivos de la boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Seguridad, tortas, invitados y sorpresas en la unión de la cantante y el periodista.

La cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat compartieron las primeras imágenes oficiales de su casamiento, conmemorando la unión tres años después de haberse conocido en una fiesta de Halloween. La celebración tuvo lugar en una casona histórica ubicada en el barrio porteño de San Telmo, un espacio caracterizado por sus muros de ladrillo a la vista y galerías con columnas antiguas. Tras el evento, la pareja difundi siete fotografías en sus canales oficiales junto a un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores para expresar su alegría.

Seguridad y detalles de la celebración en San Telmo

Para preservar la intimidad del evento, la organización dispuso un estricto dispositivo de seguridad perimetral en las inmediaciones del lugar elegido. El acceso a la casona estuvo limitado exclusivamente a las personas autorizadas, quienes debieron presentar un código QR individual en los controles de ingreso para acreditar su identidad. A pesar de estos recaudos, diversos detalles de la velada comenzaron a filtrarse a través de capturas de baja resolución tomadas durante la ceremonia.

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Ante la filtración de estas imágenes, algunos usuarios y medios intentaron mejorar la calidad de los rostros mediante herramientas de inteligencia artificial. Esta práctica provocó que las facciones de los novios quedaran notablemente deformadas, generando capturas distorsionadas acompañadas de frases humorísticas como "¡Nos casamos!" y "Qué felicidad". La pareja aclaró que decidió compartir esas imágenes y su cariño con quienes se alegran por la relación desde la distancia.

La torta nupcial y recuerdos con guiños humorísticos

Uno de los aspectos más comentados fue la llegada de la torta nupcial, elaborada por un reconocido repostero. Para impedir que el postre fuera fotografiado antes del momento principal, un grupo de aproximadamente veinte personas desplegó telas blancas a modo de pantalla humana. Este operativo cubrió el traslado del pastel desde el vehículo de reparto hasta el interior del salón, donde finalmente se exhibió una estructura de varios pisos decorada en tonos blancos y rosas pálidos.

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Los recuerdos entregados a los asistentes incluyeron constantes guiños humorísticos a la trayectoria de ambos novios. Entre los souvenirs figuraron encendedores blancos con la leyenda "Yo fui al casamiento del novio de", así como cajitas de fósforos y servilletas impresas con un monograma que combinaba las iniciales L y P. Los seguidores notaron que el diseño de las letras entrelazadas estaba inspirado en las formas del anillo de compromiso de la cantante.

Invitados, prendas irónicas y agradecimientos de la pareja

Adicionalmente, los invitados recibieron un preparado para combatir la resaca y algunos asistieron luciendo prendas con inscripciones irónicas, como remeras blancas estampadas con la frase "Ni en pedo me caso". Esta alusión hacía referencia a unas declaraciones pasadas de la cantante sobre el matrimonio. La fiesta contó con la presencia de figuras del ambiente artístico y periodístico, consolidando un encuentro íntimo pero festivo.

En la descripción de la publicación, la pareja expresó su alegría por el momento vivido junto a sus seres queridos, afirmando: "¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros". Cerraron el texto con la frase "Aguante el amor", ratificando su compromiso y la alegría compartida con su círculo cercano y con todos aquellos que han apoyado su relación a lo largo de estos tres años de historia.