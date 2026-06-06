Boda de Dua Lipa en Sicilia: el detalle de los cigarrillos en el centro de mesa que causó furor

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una lujosa ceremonia en Sicilia. La colocación de paquetes de cigarrillos como parte de la decoración generó comentarios divididos en redes sociales.

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraron su boda en una fastuosa ceremonia en Sicilia , Italia, el pasado fin de semana.

El evento, que tuvo lugar en la impresionante Villa Valguarnera, una residencia del siglo XVIII ubicada cerca de Palermo, reunió a familiares, amigos cercanos y numerosas celebridades de la música, el cine y la moda. Entre los invitados destacaron figuras como Charli XCX, Troye Sivan, Mark Ronson y la diseñadora Donatella Versace.

La pareja, que había formalizado su unión en una ceremonia íntima en Londres a finales de mayo, decidió celebrar por todo lo alto en la isla italiana, con la que tienen un vínculo especial tras un viaje realizado tiempo atrás. Los festejos se extendieron durante varios días y contaron con una decoración inspirada en la estética mediterránea, con mesas de mármol blanco y una ambientación elegante y minimalista.

Sin embargo, lo que robó la atención en las redes sociales no fue el lujoso vestido de novia ni la espectacular locación, sino un detalle inesperado en los centros de mesa. En las imágenes que comenzaron a circular en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), se podía observar que junto a los altos recipientes de vidrio con tallos de flores, había discretos paquetes de cigarrillos colocados estratégicamente.

Este objeto, que contrastaba con la sofisticación del evento, generó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos celebraron el guiño poco convencional como un toque de personalidad y rebeldía, otros lo criticaron por considerarlo fuera de lugar o incluso de mal gusto. Frases como "La guita no te quita lo groncho" y "Les da estilo a sus invitados" se viralizaron rápidamente, reflejando la polarización de opiniones.

La cantante, conocida por su estilo moderno y su actitud desenfadada, parece haber querido romper con los protocolos tradicionales de las bodas de alto perfil. Más allá de la controversia, la boda de Dua Lipa y Callum Turner ha sido descrita por la prensa internacional como un evento que combinó glamour, tradición italiana y detalles únicos.

La elección de Villa Valguarnera no fue casual: la pareja buscaba un lugar que reflejara su amor por la cultura mediterránea y ofreciera un entorno íntimo pero grandioso. Los invitados disfrutaron de una cena de varios platos con ingredientes locales y música en vivo, que incluyó una actuación sorpresa de la propia Dua Lipa.

Mientras continúan apareciendo imágenes inéditas del evento, el inesperado centro de mesa con cigarrillos se ha convertido en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo, demostrando que incluso en las bodas más planeadas, los pequeños detalles pueden robarse el show. La pareja, que mantuvo su relación en privado durante meses, ahora disfruta de su luna de miel en un destino aún no revelado, mientras los fanáticos especulan sobre qué otras sorpresas podría deparar esta unión tan esperada





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