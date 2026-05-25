Boca y River: un saludo por el aniversario se transforma en un fenómeno viral

El video institucional del club de Buenos Aires, con la presencia de Norberto Alonso, se convirtió en un tema de conversación en redes sociales. Diversos usuarios, especialmente hinchas de Boca y River, comenzaron a comentar elementos de la escena que no tardaron en multiplicarse en publicaciones, memes y chicanas futboleras.

Una jornada cargada de emoción, homenajes y recuerdos para sus hinchas. El club compartió un video institucional con fuerte tono emotivo y la presencia de figuras emblemáticas como Norberto Alonso, otro protagonista histórico.

El exdefensor, exentrenador y expresidente del club decidió sumarse a la celebración con un mensaje dedicado al equipo de Núñez y a los hinchas millonarios. Sin embargo, lo que pretendía ser un saludo por el aniversario rápidamente derivó en un fenómeno viral cuando usuarios de redes comenzaron a reparar en algunos detalles del video





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