Boca y River en la recta final para asegurar su pase en competencias continentales

Boca Juniors necesita al menos un punto contra Universidad Católica para seguir en la Libertadores, mientras River Plate busca evitar la derrota ante Mirassol para garantizar su plaza en la Sudamericana. Otros clubes sudamericanos también luchan por los octavos de final.

Boca Juniors vive una situación límite en la campaña continental. Tras la dolorosa derrota en la final del Torneo Apertura, el conjunto xeneize debe conseguir al menos un punto en el próximo duelo contra Universidad Católica para mantenerse vivo en la Copa Libertadores .

Actualmente ocupa la tercera posición del Grupo D con siete puntos, mientras que el líder del grupo ya acumula diez. Un empate o una victoria le permitirían seguir peleando por los octavos de final; cualquier otro resultado lo relegará a la fase de repesca de la Sudamericana, donde tendría que iniciar desde los playoffs.

El equipo argentino se prepara intensamente, con el cuerpo técnico revisando los errores tácticos del último partido y los jugadores entrenando bajo una presión creciente, conscientes de que la semana que viene también será crucial para la clasificación a la Copa Mundial 2026, ya que el desempeño de los clubes locales influye indirectamente en la visibilidad de los futbolistas argentinos ante los reclutadores internacionales. En paralelo, River Plate se enfrenta a un reto similar pero en la otra competición continental.

El club millonario necesita asegurar su pase a la fase final de la Copa Sudamericana, después de haber sido despojado de la contienda en la Libertadores. Su próximo compromiso es contra Mirassol, equipo brasileño que ya está eliminado del torneo. River sólo tiene que evitar una derrota para garantizar su posición en los playoffs de la Sudamericana, pero el margen de error es mínimo.

El entrenador ha anunciado una rotación de jugadores para mantener frescos a los titulares, al tiempo que da oportunidades a los jóvenes surgidos de la academia. La presión sobre el plantel es enorme, pues la afición exigirá resultados inmediatos después de la reciente caída en la final del Apertura.

Además, la agenda apremiante del club incluye viajes a países vecinos como Paraguay, donde el Ciclón de Paraguay debe vencer a Recoleta para clasificar a octavos, y a Bolivia, donde el Calamar de Independiente Santa Fe buscará depender del resultado de su rival contra Peñarol para mantenerse en la competición. En la zona sur del continente, varios equipos luchan por asegurarse un lugar en los octavos de final de sus respectivas copas.

Independiente Medellín se enfrenta a un decisivo encuentro contra el Pincha de Bolívar; una victoria le garantizará el pase a octavos, mientras que cualquier otro resultado lo enviará a la fase de repesca de la Sudamericana. Por su parte, Corinthians, líder indiscutible de su grupo, se medirá contra el Calamar, que necesita una victoria para avanzar directamente; un empate o derrota obligará al equipo brasileño a depender de la contienda entre Independiente Santa Fe y Peñarol.

En el otro extremo del mapa, el Matador de Alianza Atlético se sitúa en la tercera posición de su zona, a dos puntos del segundo lugar y tres del primero. Solo con una victoria y un resultado favorable en el partido Macará‑América de Cali podrá definir su destino y asegurar su boleto a los octavos de final.

Todos estos encuentros se desarrollan en un contexto de alta tensión, donde cada punto puede significar la diferencia entre seguir en la competición continental o quedar eliminado, y donde la proximidad del Mundial 2026 aumenta la exposición de los jugadores sudamericanos a los clubes europeos y a los cazatalentos internacionales





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