Boca y River discrepan por fechas de playoffs LPF

Boca Juniors busca iniciar los octavos de final antes del fin de semana del 21 al 22 de noviembre para evitar descompensaciones, mientras Aldosivi exige esperar la ventana FIFA por la convocatoria de Allan Wlk.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) se prepara para anunciar el cronograma oficial de la primera fase de los playoffs, un anuncio que generará tensiones inmediatas entre los clubes participantes. Las posturas de Boca Juniors y Aldosivi están claramente definidas respecto a las fechas de inicio de los octavos de final, reflejando prioridades competitivas opuestas.

Presión de Boca por anticipar calendario

Boca Juniors impulsa que los cruces se disputen antes del fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de noviembre. El club de Núñez argumenta que esta anticipación es necesaria para evitar un espacio excesivo entre la última fecha de la etapa regular y el comienzo de los enfrentamientos directos. La gestión del tiempo de preparación es crítica para mantener la sintonía táctica del equipo en vista de los desafíos inmediatos.

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Esta urgencia responde a experiencias recientes negativas. Antes de recibir a Estudiantes de Río Cuarto, el plantel sufrió una inactividad de 21 días entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre, lo que dificultó su entrada en ritmo competitivo. Además, la visita del Papa León XIV y los operativos de seguridad asociados requirieron que River visitara a Aldosivi el jueves pasado, 5 de noviembre, alterando las rutinas habituales de entrenamiento.

El riesgo de repetir esa situación sin actividad prolongada es alto si se pospone el inicio de los playoffs hasta el próximo domingo. Los dirigentes de Boca temen que esto perjudique el rendimiento en el Camp Nou durante la Copa Libertadores, donde la continuidad física y mental es vital para obtener resultados positivos en el torneo continental.

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Aldosivi exige cumplir ventanas FIFA

Por otro lado, Aldosivi mantiene una postura firme atada estrictamente a las fechas FIFA establecidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol. El club marplatino considera que no debe haber interferencias con los compromisos internacionales de sus jugadores, priorizando el cumplimiento de los calendarios oficiales sobre las preferencias locales de programación.

El punto central de esta resistencia es la convocatoria de Allan Wlk, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el semestre. El delantero de 23 años fue convocado por Gustavo Alfaro para integrar la selección paraguaya y disputará amistosos en Asia, específicamente contra Singapur este viernes a las 9 y ante Japón el martes siguiente a las 10, ambos encuentros en territorio singapurense.

Debido a la longitud del viaje, las escalas aéreas y la diferencia horaria, se estima que Allan Wlk recién podría llegar al país entre las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves. Esta logística hace inviable programar partidos de octavos de final el viernes, ya que sería una ventana injustamente corta para un jugador clave que llegó desde Olimpia y necesita recuperación física.

Impacto en la agenda competitiva

La resolución de este conflicto dependerá exclusivamente del cronograma que la LPF publique entre el miércoles y el jueves. La entidad rectora deberá equilibrar las demandas de eficiencia deportiva de los grandes clubes con el respeto a los derechos de participación internacional de los seleccionables. Cualquier decisión tomada afectará directamente la disponibilidad de figuras estelares para los equipos locales.

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Además, la agenda de Boca Juniors presenta otra capa de complejidad. El sábado 21, el club disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Esto significa que incluso si se opta por jugar los octavos de final antes de ese fin de semana, el equipo tendrá poco margen de recuperación inmediata antes del partido continental más importante del año.