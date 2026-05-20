Boca y Riquelme revelan la verdad tras la espera de la clasificación

La semana pasada, MLB subió una publicación en Instagram en la que cuestionaba las jugadas del volante y la gestión del equipo, haciendo alusión a la Libertadores, clásicos ganados y otros aspectos positivos bajo su mandato. Leandro Paredes, el jugador preponderante en su equipo, no se mostró en desacuerdo y le agradeció al dirigente ídolo por la recomendación en torno a su vestuario.

Boca sigue la bronca por el arbitraje, mientras que Paredes y Riquelme se mostraron unidos tras una inesperada visita de la barra. El presidente y el capitán salieron abrazados del estadio y confían en que el equipo avanzará a octavos.

En la semana, Rafa Di Zeo, líder de La 12, habría dialogado con algunos jugadores. Fue el punto cúlmine de una semana agitada para Boca. Sin ir más lejos, Leandro Paredes salió a aclarar que no estaba peleado con Juan Román Riquelme. Entre otras cuestiones, la Justicia investiga la reventa de entradas a partir de la denuncia de un dirigente opositor que involucra al propio Riquelme.

La eliminación del Torneo Apertura ante Huracán en la Bombonera volvió a dejar a Claudio Ubeda en el centro de la tormenta





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