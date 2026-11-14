Boca y Banfield definen semifinal de Copa Argentina en Mendoza este sábado

Boca Juniors y Banfield se enfrentan este sábado 14 de noviembre en Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina. Conoce detalles, árbitros y cómo ver el partido.

Este sábado 14 de noviembre, el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza se convertirá en el escenario central de una de las citas más importantes del fútbol argentino. Boca Juniors y Banfield se enfrentan desde las 19.00 horas para definir quiénes pasan a la final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense como campeón o ganador del otro semfinal.

Detalles del enfrentamiento y transmisión

El duelo entre el Xeneize y el Taladro constituye un paso crucial hacia la grande del certamen federal. Los hinchas y aficionados podrán seguir cada jugada a través de la señal televisiva TyC Sports. Además, la plataforma digital TyC Sports Play estará disponible para quienes prefieran la visualización en línea desde sus dispositivos móviles o computadoras.

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La logística del encuentro en Mendoza ha sido cuidadosamente organizada para garantizar el flujo adecuado de aficionados y medios de comunicación. El estadio Malvinas Argentinas recibirá a los hinchas de ambos equipos en un ambiente cargado de tensión y expectativa, dado el alto nivel técnico que se espera ver en el campo de juego.

Arbitraje y control visual del VAR

La dirección del partido estará a cargo del árbitro Nazareno Arasa, quien será el encargado de aplicar las reglas del juego y tomar las decisiones críticas durante los noventa minutos reglamentarios. Su experiencia y trayectoria lo posicionan como la figura clave para mantener el orden institucional en el campo.

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Para asegurar la precisión en las decisiones controversiales, Lucas Novelli asumirá la responsabilidad de operar el Video Asistente del Árbitro (VAR). Este sistema tecnológico permite revisar jugadas clave desde la cabina central, contribuyendo a una justicia deportiva más transparente y fundamentada en la evidencia visual de los hechos ocurridos.

Probables alineaciones y cuerpo técnico

El Director Técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, ha preparado una formación táctica que busca aprovechar las fortalezas ofensivas de su elenco. La portería estará a cargo de Álvaro Montero, quien liderará una defensa integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida.

En el mediocampo, la opción entre Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte junto a Leandro Paredes y Milton Delgado definirá el control del juego. La delantera contaría con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco como los principales referentes goleadores para desarmar el esquema rival.

Por su parte, Pedro Troglio dirige a Banfield con la intención de sorprender en terreno visitante. Diego Rodríguez será el guardameta titular, protegido por la zaga formada por Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele y Juan Luis Alfaro.

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El equipo Taladro busca imponer su ritmo de juego mediante un mediocampo compuesto por Tomás Adoryan, Brandon Oviedo y Lautaro Gómez. La línea ofensiva, liderada por David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina, tendrá la difícil tarea de superar la resistencia defensiva del Xeneize.

Consecuencias y próximo paso en el torneo

La victoria en este partido otorgará el pase directo a la final de la Copa Argentina, el máximo trofeo del fútbol argentino. El ganador se enfrentará a Platense, quien ya aguarda en la otra semifinal para definir el campeón del año. Para el perdedor, el camino termina en esta instancia, marcando el fin de su participación en la edición actual del certamen federal.

Este encuentro representa mucho más que tres puntos; es una oportunidad histórica para ambos clubes de sumar un título de relevancia nacional. La tensión se intensificará con cada minuto, y la preparación física y mental de los jugadores determinará quién cruza la línea de meta con la cabeza en alto hacia la gran final.