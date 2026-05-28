Boca vs Universidad Católica: duelo crucial por los octavos de final de la Libertadores

Boca Juniors debe ganar a Universidad Católica para avanzar a octavos; la derrota lo enviaría a la fase de playoff de la Sudamericana. El equipo argentino juega con varias bajas y una alineación renovada bajo Claudio Úbeda, mientras que el conjunto chileno busca una histórica clasificación.

Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores , un duelo decisivo que determinará cuál de los dos equipos seguirá en la competición y cuál quedará fuera.

El xeneize llega al encuentro con varias bajas importantes, entre ellas la ausencia de jugadores clave que podrían debilitar su esquema ofensivo y defensivo. Aún así, el técnico Claudio Úbeda ha alineado una formación que busca equilibrar experiencia y juventud: Leandro Brey bajo los tres palos, Malcom Braida y Lautaro Di Lollo como laterales, mientras que el volante creativo Leandro Paredes se combina con Ander Herrera en el mediocampo.

En la línea de ataque, Tomás Aranda, Milton Giménez y Exequiel Zeballos deben encontrar la forma de romper una defensa que ha mostrado solidez en los últimos partidos. Por su parte, el cuerpo técnico de Universidad Católica, dirigido por Daniel Garnero, ha presentado un once que incluye a Vicente Bernedo en la portería, una línea defensiva compuesta por Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena, y un mediocampo con Jhojan Valencia y Fernando Zuqui.

En ataque, Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes buscarán la sorpresa contra un rival que necesita una victoria para no ser eliminado. El contexto del partido añade una capa extra de presión: si Boca no logra la victoria, quedará eliminado de la Copa Libertadores y descendrá a la fase de playoff de la Copa Sudamericana, donde tendría que enfrentarse a los subcampeones de esa competición.

Un escenario que podría reavivar la histórica rivalidad con River Plate si ambos equipos fueran emparejados en la misma llave de la Sudamericana, generando la posibilidad de un Superclásico fuera de la casa de la Libertadores. Por otro lado, la Universidad Católica persigue una hazaña que le permita avanzar a los octavos de final, una meta histórica que elevaría el prestigio del fútbol chileno en el torneo continental.

La ventaja de los sudamericanos en el desempate olímpico, que favorece a Cruzeiro en caso de terminar el grupo con la misma cantidad de puntos, añade un factor adicional de incertidumbre que obliga a Boca a buscar la victoria sin excepciones. El escenario se complica aún más con la coincidencia de partidos en Brasil, donde los otros dos equipos del Grupo B disputarán sus encuentros simultáneamente, lo que mantiene viva la expectativa de que el resultado global del grupo podría definirse en los últimos minutos de la jornada.

La transmisión del partido está prevista para la hora pico, con cobertura en varias cadenas televisivas locales e internacionales, garantizando una amplia audiencia que seguirá cada jugada y cada decisión táctica. En definitiva, Boca necesita ganar para asegurar su pase a los octavos de final; un empate lo condenaría a la eliminación y a la incertidumbre de una posible campaña en la Sudamericana, mientras que la Universidad Católica tiene la oportunidad de consolidarse como una de las sorpresillas del torneo, al lograr una clasificación que pocos habían anticipado al inicio de la fase clasificatoria





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