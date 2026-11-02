Boca vs. River por el Torneo Clausura: historial, formaciones y cómo verlo

Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera por el Torneo Clausura. Repasamos el historial del clásico, las formaciones y cómo seguir el partido.

Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera por el Torneo Clausura, en un duelo del fútbol argentino que despierta gran expectativa. El conjunto xeneize atraviesa un buen momento y buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita consolidarse en la pelea por el campeonato. Del otro lado, el equipo de Núñez intentará dar el golpe en el estadio de La Boca para mejorar su posición en la tabla y seguir con chances de clasificación.

El Torneo Clausura es una de las competencias más importantes del calendario local, y cada fecha puede modificar de manera notable las posiciones. Para Boca, la localía en su estadio suele ser un factor decisivo, mientras que River busca responder con un resultado que le permita sumar puntos en un momento clave de la temporada.

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Historial del clásico entre Boca y River

Se trata de uno de los enfrentamientos más seguidos del fútbol argentino, con una rivalidad histórica entre dos de los clubes más populares del país. En los cruces disputados hasta el momento, Boca registra 94 victorias, mientras que River suma 88 triunfos.

Además, las dos instituciones igualaron en 84 oportunidades, un dato que refleja la paridad de una rivalidad que se extiende por décadas. Cada encuentro entre ambos equipos suele generar un fuerte impacto dentro y fuera de la cancha.

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Las formaciones que se conocieron

En una de las formaciones difundidas aparecen Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa. En el mediocampo figuran Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, mientras que el ataque cuenta con Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

En la otra alineación aparecen Santiago Beltrán en el arco, junto a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa. El mediocampo lo integran Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván, y la línea de ataque la completan Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi.

Cómo seguir el partido en vivo

Quienes quieran seguir el encuentro desde el celular pueden hacerlo mediante servicios de transmisión por internet, sin necesidad de cables ni antenas. Antes del partido conviene verificar la disponibilidad de la señal en la plataforma elegida.

El clásico de Boca y River reúne cada vez a más seguidores, tanto en el estadio como frente a las pantallas. Por eso, los hinchas suelen organizarse con anticipación para no perderse ningún detalle del encuentro en La Bombonera.