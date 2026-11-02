Boca vs River: Montiel expulsado, gesto viral de Montero y crítica de Gonzalo a la arbitraje

Boca ganó 1-0 a River. Montiel fue expulsado, Montero saludó y el defensor criticó al árbitro por decisiones injustas y penales no cobrados.

El Club Atlético Boca Juniors se impuso por la cifra mínima de uno a cero ante su clásico rival, el Club Atlético River Plate, en un partido que dejó numerosas polémicas durante su desarrollo. El encuentro, conocido como el Superclásico, se disputó en la Bombonera bajo una intensa presión atmosférica que definió los ánimos de los participantes y los espectadores presentes en las gradas. La victoria xeneize consolidó su posición en el torneo local y generó un amplio debate en las redes sociales por los incidentes ocurridos fuera del área técnica.

Gonzalo Montiel expulsado y conflicto con hinchada

Una de las situaciones más destacadas del segundo tiempo fue la expulsión del lateral derecho de River Plate, Gonzalo Montiel. El jugador tuvo que permanecer durante varios minutos en el campo de juego mientras la autoridad deportiva revisaba la decisión arbitral. Ante la imposibilidad de revertir la tarjeta roja, el defensor millonario se dirigió hacia los vestuarios, protagonizando un incidente significativo con los aficionados locales.

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Mientras transitaba por las cercanías de las plateas, Montiel fue objeto de lanzamientos y gritos por parte de los simpatizantes del equipo local. El futbolista respondió con gestos de rechazo ante la agresividad recibida. Este cruce de palabras y miradas se extendió por varios minutos, tensando aún más la atmósfera del estadio en un momento crucial del partido que ya definía un resultado favorable para los locales.

Saludo de Alvaro Montero se vuelve viral

Mientras Montiel se alejaba del terreno de juego para ser sancionado, sucedió un episodio que rápidamente trascendió los límites del deporte. El arquero de Boca Juniors, Alvaro Montero, se encontró con el camino del jugador expulsado. Al pasar por detrás del guardameta, Montiel saludó con la mano a Montero, un gesto que sorprendió por su cordialidad en medio de la tensión del duelo.

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La interacción entre ambos jugadores fue capturada por cámaras y se convirtió instantáneamente en un meme viral en las plataformas digitales. Los usuarios de redes sociales destacaron la ironía de la situación, con comentarios que resaltaban la única intervención visible de Montero en el partido. Algunos textos virales indicaban que era el momento más cercano entre un jugador de River y el portero rival durante la competencia.

Las reacciones en internet fueron masivas y diversificadas. Muchos admiraron la calma del arquero ante la hostilidad de la afición. Otros burlándose señalaban que sin la expulsión, probablemente nunca se habría dado cuenta de la presencia del guardameta en ese sector del estadio. El gesto se volvió el centro de la discusión mediática inmediata posterior al final del encuentro deportivo.

Denuncias de Montiel sobre decisiones arbitrales

Previo a abandonar el estadio, Gonzalo Montiel expresó su profunda molestia con la gestión arbitral del partido. El lateral millonario afirmó que el árbitro condicionó el desarrollo del juego de manera perjudicial para su equipo. Señaló específicamente que la tarjeta amarilla recibida por Lautaro Blanco equivalía en gravedad a su propia expulsión, cuestionando la consistencia en la aplicación del reglamento.

Además, el jugador remarcó la existencia de dos penales claros a favor de Nicolás Otamendi que no fueron sancionados por el juez de línea. Montiel sostuvo que estas omisiones hicieron extremadamente difícil el desempeño de su plantilla. Consideró necesario interrogar a la organización sobre las razones que llevaron a una dirección de partido tan desigual durante la jornada competitiva.

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El defensor también criticó la falta de fundamentación técnica mostrada por el equipo arbitral durante la contienda. Montiel señaló que no había explicaciones claras sobre los fallos, lo cual resultó anormal para un partido de esta magnitud. Su declaración final dejó claro que el equipo se sentía víctima de una arbitraje que jugó en contra del resultado justo del encuentro.