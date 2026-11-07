Boca vs. Defensa y Justicia: Horario, Formación y Clave para el Título de la Tabla Anual

Boca Juniors enfrenta a Defensa y Justicia en La Bombonera por la última fecha de la Liga Profesional. Conoce el horario, cómo ver el partido y las formaciones oficiales que definen el título de la Tabla Anual.

Boca Juniors enfrenta a Defensa y Justicia en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la última fecha de la Liga Profesional de fútbol argentino. El Xeneize busca consolidar su posición para conquistar el título de la Tabla Anual, mientras que el equipo de Julio Vaccari intenta sumar puntos vitales en su campaña.

Detalles del Partido y Confirmación Horaria

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera, sede habitual de los goles y glorias del equipo xeneize en el fútbol local. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viaja a Buenos Aires con la necesidad de sumar puntos, aunque las expectativas giran en torno al rendimiento del local que aspira al liderato. La cobertura completa del evento deportivo está disponible a través de Clarín, permitiendo a los aficionados seguir cada jugada en tiempo real.

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Formaciones Oficiales y Titulares Clave

Las formaciones oficiales revelan la estructura táctica que utilizará cada técnico para definir el destino del torneo. Boca Juniors alineó a Matías Borgogno en la portería, respaldado por una defensa integrada por Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Demian Domínguez. En el mediocampo, César Pérez compartió las labores con Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel y Jeremias Lucco.

La línea ofensiva del Xeneize contó con la conducción de Juan Gutiérrez y Leandro Fernández como delanteros centrales, buscando desarticular la zaga rival. Por otro lado, Defensa y Justicia respondió con una formación que tuvo a Álvaro Montero como guardameta, apoyado por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la retaguardia. El medio campo estuvo a cargo de Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado, conectando con el ataque encabezado por Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Posiciones de las Partes y Estrategia Táctica

Julio Vaccari, técnico de Defensa y Justicia, configuró su equipo esperando aprovechar los espacios que pudiera dejar el local, confiado en la solidez de su defensa y la velocidad de sus delanteros. El entrenador buscó equilibrar la posesión con la eficiencia en el contragolpe, una estrategia necesaria frente a un rival que domina el terreno de juego en su propio estadio.

Rodolfo Arruabarrena, por su parte, depositó la confianza en sus jugadores más experimentados para controlar el ritmo del partido. La llegada de figuras como Alan Velasco, quien figuraba como opción de relevo junto a Leonel Flores, brindaba profundidad y calidad al ataque. El objetivo principal del DT era mantener la presión sobre el rival y sumar los tres puntos indispensables para el título.

Impacto en el Torneo y Próximos Pasos

La definición de la Tabla Anual depende en gran medida del resultado de este cotejo, que marca el cierre de una fase crucial del campeonato. Para los hinchas de Boca, este partido representa la oportunidad de cerrar el año con broche de oro y asegurar la corona. Para el equipo visitante, los puntos obtenidos serán fundamentales para proyectar su temporada hacia las siguientes etapas.

El ambiente en el estadio La Bombonera se había armado con pocos minutos para el inicio, mientras los jugadores realizaban sus entradas en calor. La presencia de los aficionados fue clave para inyectar la energía necesaria para una final de este calibre, donde cada pase, cada remate y cada decisión arbitral tendrá repercusiones históricas en el fútbol argentino.