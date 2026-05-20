Boca vive su propia maledicencia y lucha por romper una pared

Boca, en un partido importante en la última fecha, pudo demostrar su superioridad en el rendimiento y marca pero ¿potente como una bomba? No, abandona el aire y pierde el partido justo en los minutos finales.

Boca no pudo ganar la final y la Copa está en riesgo. Entre los labdarros, el Córdoba en U15 quedó eliminado para evitar que el partido de Copa de su selección evidenciara una irregularidad.

Además, el mediocampista argentinoėčiau pensó que la árbitral tasca una falta en la área y trató de reclamarla, pero la jugada ya estaba registrada. Por su parte, el volante argentino Sanín Paredes quedó en partido clasificatorio del Clausura y recordó la derrota 2-0 en la Final del 2022 ante el Huracán en el partido de ida, la eliminación en octavos del Apertura del 2022 y en el comienzo del 2023 en el partido de vuelta, entre otras igualadas y derrotas en partidos de alto estrés





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