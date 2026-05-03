Boca vence a Central Córdoba y Giménez se perfila para ser titular en Libertadores

Boca Juniors derrotó a Central Córdoba 2-1 en el Torneo Apertura, con goles de Velasco y Giménez. El delantero expresó su deseo de jugar ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, ante la suspensión de Bareiro.

Boca Juniors se impuso a Central Córdoba por 2-1 en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura , consolidando su posición en el campeonato y preparando el terreno para un crucial partido de la Copa Libertadores .

Los goles del triunfo xeneize fueron obra de Alan Velasco y Milton Giménez, este último mostrando una notable ambición y anticipando su posible titularidad en el próximo encuentro internacional. La victoria no solo representa tres puntos importantes en el torneo local, sino que también inyecta confianza al equipo de cara a los desafíos que se avecinan en la competición continental.

El partido se desarrolló con intensidad y polémica, incluyendo una jugada controversial donde un gol de Giménez fue anulado, generando debate sobre la correcta aplicación de las reglas. El delantero expresó su frustración por no haber podido visualizar la repetición de la jugada, pero confió en que la decisión arbitral podría haber sido diferente.

La actuación de Boca Juniors demostró la versatilidad del equipo y la capacidad de responder ante la adversidad, elementos clave para afrontar con éxito tanto el torneo local como la Copa Libertadores. La estrategia de rotación implementada por el entrenador Claudio Úbeda durante la fase regular del campeonato local apunta a preservar a los jugadores clave para los compromisos internacionales, priorizando la frescura física y mental de los futbolistas que serán titulares en la Copa Libertadores.

Esta política de gestión de la plantilla refleja la importancia que se le otorga a la competición continental y la determinación de Boca Juniors por avanzar lo más lejos posible en el torneo. La victoria sobre Central Córdoba, por lo tanto, no solo es un resultado positivo en sí mismo, sino que también sirve como preparación y motivación para los próximos desafíos.

La ausencia de Adam Bareiro, expulsado en el partido anterior ante Cruzeiro en Brasil, abre una oportunidad para que Milton Giménez demuestre su valía y se consolide como una pieza fundamental en el ataque de Boca Juniors. La suspensión del delantero paraguayo, sumada a la acumulación de tarjetas amarillas que impidieron su participación ante Ferroviario, obligan al cuerpo técnico a buscar alternativas en el frente de ataque.

Giménez se perfila como el reemplazo natural de Bareiro, aprovechando su velocidad, habilidad y capacidad goleadora. El jugador ha manifestado su deseo de volver a ser titular en el próximo partido de la Copa Libertadores, mostrando una actitud positiva y una gran motivación. La confianza del entrenador en Giménez es evidente, y se espera que le brinde la oportunidad de demostrar su potencial en un partido de alta exigencia.

La situación de Bareiro también ha generado debate en torno a la severidad de la sanción impuesta por el árbitro. Desde Boca Juniors se considera que la expulsión fue injusta, argumentando que la primera tarjeta amarilla fue innecesaria y que la segunda es discutible. El entrenador Claudio Úbeda ha defendido a su jugador, destacando su estilo de juego activo y agresivo, y señalando que su conducta se encuentra a veces al límite.

Esta defensa del futbolista refleja el apoyo del cuerpo técnico a sus jugadores y la convicción de que Bareiro no tuvo la intención de cometer una falta grave. La polémica en torno a la expulsión de Bareiro añade un elemento de tensión al próximo partido de la Copa Libertadores, y se espera que el equipo responda con determinación y profesionalismo.

El análisis post-partido se centra también en la jugada del gol anulado a Milton Giménez, un momento que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro. La controversia generada por la anulación del gol pone de manifiesto la importancia de la tecnología en el fútbol y la necesidad de una interpretación precisa de las reglas. Giménez, al igual que el cuerpo técnico, considera que el gol debió ser convalidado, basándose en la fina línea que separa la validez de la anulación.

La discusión sobre la jugada se suma a otros debates arbitrales que han marcado la temporada, evidenciando la complejidad de la labor arbitral y la subjetividad que a veces influye en las decisiones. Más allá de la polémica, Boca Juniors se concentra en preparar el próximo partido de la Copa Libertadores, consciente de la importancia de obtener un buen resultado como visitante.

El equipo sabe que enfrentará a un rival difícil, pero confía en su capacidad para superar los obstáculos y avanzar en la competición. La victoria sobre Central Córdoba ha fortalecido la moral del equipo y ha brindado una inyección de confianza para afrontar los desafíos que se avecinan. La estrategia de rotación implementada por el entrenador Claudio Úbeda permitirá preservar a los jugadores clave y llegar en óptimas condiciones al partido de la Copa Libertadores.

La ambición de Giménez por ser titular y la defensa del entrenador a Bareiro son señales de un equipo unido y motivado, dispuesto a luchar por la gloria en ambos torneos. La Copa Libertadores representa una oportunidad única para Boca Juniors de demostrar su jerarquía y alcanzar sus objetivos continentales





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