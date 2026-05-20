Boca survives controversial Copa Libertadores match with Cruzeiro

Boca Juniors and Cruzeiro's 1-1 Copa Libertadores draw includes controversy over the VAR and a difficult position for the Argentine side to try to secure their spot in the knockout stages, which could go down to the final day.

Boca empató con Cruzeiro en una noche polémica del VAR y complicó su clasificación en la Copa Libertadores . Como le había ocurrido ante Huracán, protagonizó un partido en el que hizo méritos para llevarse más, chocó varias veces con un arquero inspirado y terminó pagando muy caro otro tramo de desconexión que volvió a costarle puntos.

En un encuentro con polémicas y final abierto hasta el último segundo, el Xeneize volvió a fallar en un partido decisivo como local, en Santiago. Si los chilenos ganan, el Xeneize deberá vencerlos el jueves 28 como local para avanzar a octavos.

Boca entendió que no había margen para otro golpe, y mucho menos cuando River está a días de una nueva finalperdía, quedaba expuesto a sellar con una fecha de anticipación su primera eliminación en una etapa de grupos de la Libertadores desde 1994. También había un dato que alimentaba el optimismo en el mundo: en Belo Horizonte, incluso con la expulsión de Adam Bareiro, el juego había sido parejo y Cruzeiro se había impuesto con lo justo, una señal de que en la Bombonera la historia podía cambiar.

Y cambió. O, al menos, tuvo varios pasajes muy similares a los del partido en Brasil mientras estuvieron 11 contra 11, aunque con un Boca más decidido, impulsado por la obligación de ganar





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