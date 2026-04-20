Boca se queda sin público visitante ante Defensa y Justicia por razones de seguridad

Los organismos de seguridad prohibieron el ingreso de los 3.000 hinchas de Boca Juniors previstos para el duelo contra Defensa y Justicia, generando incertidumbre sobre el futuro de las hinchadas visitantes en el torneo.

La ilusión de la parcialidad de Boca Juniors por acompañar a su equipo en condición de visitante se ha visto frustrada nuevamente. A pesar de que durante los últimos días circuló con fuerza la posibilidad de que el club de La Ribera contara con un cupo de 3.000 entradas para el enfrentamiento ante Defensa y Justicia, los organismos de seguridad competentes decidieron dar marcha atrás a la medida.

La noticia ha generado un profundo malestar entre los seguidores xeneizes, quienes aguardaban con entusiasmo la oportunidad de alentar a sus jugadores en este tramo decisivo del calendario deportivo. La decisión fue comunicada pocas horas antes del inicio del encuentro, dejando sin margen de maniobra a los dirigentes y privando a los hinchas de la posibilidad de presenciar el compromiso en el estadio del Halcón de Varela. En relación a esta determinación, Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, expresó su postura durante una entrevista con DSPORTS Radio. El dirigente dejó en claro que su institución no presenta objeciones a la recepción de hinchadas visitantes, subrayando que en ocasiones anteriores en las que se permitió el ingreso de público foráneo, el desarrollo del evento transcurrió con total normalidad y sin incidentes de relevancia que lamentar. Sin embargo, las autoridades de seguridad priorizaron criterios organizativos y preventivos, optando por mantener el esquema de estadio exclusivo para los locales, argumentando que las condiciones actuales no garantizan el despliegue operativo necesario para gestionar el flujo de simpatizantes visitantes en este contexto particular. Este panorama complica la agenda de los aficionados de Boca, quienes enfrentan un escenario incierto respecto a cuándo podrán volver a ver a su equipo fuera de la Bombonera. Con la esperanza desvanecida para el duelo contra el Halcón, el foco se traslada ahora hacia el enfrentamiento postergado de la novena fecha contra Central Córdoba en Santiago del Estero, que se presenta como la última alternativa disponible para la presencia de público visitante en el ámbito doméstico. En paralelo, el club se enfoca en sus compromisos internacionales, donde deberá viajar a Brasil para medirse ante Cruzeiro el próximo 29 de abril y posteriormente a Ecuador para enfrentar a Barcelona, encuentros que representan retos significativos tanto en lo deportivo como en lo logístico para la institución





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