Boca se prepara con rotaciones para enfrentar a Defensa y Justicia pensando en la Libertadores

Claudio Úbeda planea una amplia rotación en el equipo de Boca Juniors para el partido contra Defensa y Justicia, priorizando la preservación de los jugadores titulares de cara al crucial encuentro contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. Leandro Brey será el arquero titular debido a la lesión de Agustín Marchesín.

Boca Juniors se prepara meticulosamente para su próximo encuentro del Torneo Apertura 2026 contra Defensa y Justicia, un partido que se enmarca dentro de un calendario apretado y que exige una gestión inteligente de las energías del equipo.

Tras la resonante victoria en el Superclásico, el director técnico Claudio Úbeda ha decidido implementar una rotación significativa en la alineación titular, priorizando la preservación de los jugadores habituales de cara al crucial enfrentamiento contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. Esta estrategia responde a una lógica pragmática: asegurar que los pilares del equipo estén en óptimas condiciones físicas y mentales para el desafío internacional, que reviste una importancia capital para las aspiraciones del club.

La decisión de Úbeda no implica una falta de respeto hacia el torneo local, sino una evaluación realista de las prioridades y una apuesta por la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo. El equipo que se presentará ante Defensa y Justicia estará compuesto en su mayoría por jugadores que habitualmente tienen menos minutos, brindándoles una oportunidad valiosa para demostrar su capacidad y sumar experiencia en un contexto competitivo.

Sin embargo, esta rotación no será completa, ya que el arquero Leandro Brey mantendrá su lugar en la titularidad debido a la lamentable lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantendrá alejado de las canchas por un período prolongado. La confianza depositada en Brey refleja la seguridad del cuerpo técnico en sus habilidades y su capacidad para asumir la responsabilidad de defender el arco xeneize.

En la línea defensiva, Úbeda ha optado por mantener una estructura que ya ha demostrado solidez y cohesión en compromisos recientes. Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida conformarán nuevamente el fondo, formando un cuarteto que ha mostrado una notable capacidad para anticipar los ataques rivales, interceptar los pases y construir una defensa sólida y organizada.

Este bloque defensivo ya ha tenido participación en encuentros importantes ante Gimnasia de Chivilcoy, Talleres e Independiente, dejando una impresión positiva en el cuerpo técnico y en la afición. La solidez defensiva será fundamental para contrarrestar el ataque de Defensa y Justicia y asegurar un resultado favorable. El mediocampo presenta la única incógnita en la formación titular, ya que el cuerpo técnico aún está evaluando quién será el tercer integrante del sector central.

Ander Herrera y Tomás Belmonte tienen prácticamente asegurada su presencia desde el arranque, gracias a su experiencia, calidad técnica y capacidad para controlar el ritmo del partido. Sin embargo, la elección del tercer mediocampista es más compleja, ya que varios jugadores están compitiendo por el puesto. Alan Velasco se perfila como el favorito, gracias a su juventud, dinamismo y capacidad para desequilibrar en el ataque.

Sin embargo, Williams Alarcón y Camilo Rey Domenech también están en consideración, y podrían tener una oportunidad de demostrar su valía. Kevin Zenón, por su parte, asoma como una alternativa en la convocatoria, brindando al cuerpo técnico una opción adicional para reforzar el mediocampo. Más adelante, Exequiel Zeballos regresará a la titularidad, desempeñándose en una función de enlace entre el mediocampo y la delantera. Este rol es crucial para conectar las líneas del equipo y generar oportunidades de gol.

Zeballos es un jugador con una gran capacidad para asociarse con sus compañeros, filtrar pases precisos y desbordar por las bandas. En ataque, la dupla estará conformada por Milton Giménez y Ángel Romero, quienes buscarán revertir la imagen dejada en su última presentación, donde no lograron cumplir con las expectativas y fueron reemplazados antes de lo previsto. Giménez y Romero son dos delanteros con una gran capacidad goleadora, pero que necesitan encontrar su mejor forma para ser efectivos.

La confianza del cuerpo técnico en ellos es inquebrantable, y esperan que puedan aprovechar esta oportunidad para demostrar su valía. En resumen, Boca Juniors se prepara para afrontar un nuevo desafío en el ámbito local con un equipo renovado, pero sin perder de vista el objetivo principal del mes: la competencia continental. La rotación será clave para sostener el rendimiento en ambos frentes, en una etapa donde cada decisión puede marcar la diferencia.

La posible formación de Boca ante Defensa y Justicia refleja la estrategia de Úbeda de preservar a los titulares para la Copa Libertadores, al tiempo que brinda una oportunidad a los jugadores que habitualmente tienen menos minutos. El partido contra Defensa y Justicia será una prueba importante para evaluar el nivel de los suplentes y confirmar la solidez del plantel.

La afición xeneize espera un partido disputado y un triunfo que permita al equipo mantener el impulso en el torneo local





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