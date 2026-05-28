Boca Juniors se enfrenta a Universidad Católica en la Copa Libertadores, con siete puntos en el Grupo D y una victoria como objetivo para seguir en la competición.

Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica . Con siete puntos, está tercero en el Grupo D y únicamente le vale ganar ante su gente para seguir con vida en la competición más prestigiosa del continente.

Esta situación no es nueva para el Xeneize, que se encontró varias veces entre la espada y la pared y supo sacar los partidos adelante. En 2021, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia debía ganarle obligatoriamente a Deportivo Cali en La Bombonera para pasar de ronda. Boca también llegaba con siete puntos y se encontraba por debajo de Corinthians (8) y los colombianos (8).

Con un gol de Alan Varela desde afuera del área, el Xeneize se impuso por 1 a 0 y, gracias al empate del Timao con Always Ready en San Pablo, se clasificó primero con 10 unidades. Aquella noche el público se desahogó y pudo festejar con más tranquilidad la Copa de la Liga obtenida cuatro días antes en Córdoba frente a Tigre.

El año anterior Boca había llegado a la última fecha segundo con 7 unidades, por detrás de Barcelona de Guayaquil que tenía 10 y ya estaba clasificado, y un punto por encima de Santos y The Strongest. Más allá de que podía clasificarse empatando -siempre y cuando los brasileños no sumasen de a tres en Ecuador-, una victoria los depositaba en octavos de final pasara lo que pasara.

Y así fue: En las dos ediciones mencionadas anteriormente, Boca logró clasificar pero quedó afuera en octavos de final por penales -en 2021 ante Atlético Mineiro y en 2022 frente a Corinthians-. Sin embargo, hubo dos antecedentes similares en los que corrió una mejor suerte en las fases posteriores y logró llegar a la final.

El Xeneize no sólo necesitaba ganarle a Alianza Lima en La Bombonera para meterse en los octavos de la edición 2018, sino que requería que Junior no le ganase a un Palmeiras ya clasificado en Brasil. Los de Guillermo Barros Schelotto hicieron los deberes: que después quedaría eliminado precisamente ante el Xeneize en semifinales.

En 2007, la última vez que Boca levantó la Copa Libertadores, estaba obligado no sólo a ganar sino a golear por más de tres tantos a Bolívar en la última fecha de la fase de grupos. Con un contundente 7 a 0 en cancha de Vélez, los dirigidos por Miguel Ángel Russo dieron el puntapié inicial hacia la consagración que llegó meses más tarde ante Gremio





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