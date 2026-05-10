Boca se quedó sin piernas el once de gala de Ubeda que jugó bajo un diluvio en Guayaquil y repitió en un campo de juego de la Bombonera con mucha arena. La lesión de Adam Bareiro en el primer tiempo y las imprecisiones de su capitán son algunas de las evidencias de ello. La decepción es total porque Boca sumará otro semestre sin títulos y ahora las dudas se trasladarán a la Copa Libertadores donde debe ganar ante Cruzeiro y Universidad Católica para pasar a octavos de final.

Boca se despidió demasiado rápido del Torneo Apertura con una dura derrota en casa ante Huracán por 3-2. La decepción es total porque Boca sumará otro semestre sin títulos y ahora las dudas se trasladarán a la Copa Libertadores donde debe ganar ante Cruzeiro y Universidad Católica para pasar a octavos de final.

Difícil de explicar la derrota de Boca que hizo todo el gasto para lograr la clasificación y se quedó con las manos vacías. En buena medida por las manos de Hernán Galíndez que sacó cinco pelotas claras de gol en el primer tiempo y también por Leonardo Gil. Por el Colo el experimentado volante del Globo y por esa expresión del lunfardo que denota ingenuidad y torpeza





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