Boca se despide de la Libertadores con una dolorosa derrota ante Universidad Católica

Boca Juniors cae ante Universidad Católica y queda eliminado de la Copa Libertadores. El equipo argentino jugará la Copa Sudamericana. Destaca la actuación de Kevin Zenón, mientras que otros jugadores como Javi García y Milton Giménez tuvieron un rendimiento decepcionante.

En una noche para el olvido, Boca Juniors se despidió de la Copa Libertadores de manera penosa al caer duramente ante Universidad Católica de Chile.

El equipo argentino, que dependía de sí mismo para avanzar, mostró una versión deslucida y carente de ideas, confirmando las falencias que arrastró durante toda la fase de grupos. Con Carlos Palacios como única figura rescatable, el Xeneize dijo adiós al máximo certamen continental y deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año. El partido comenzó con un Boca dubitativo, que no logró imponer su juego ni generar peligro en el arco rival.

La defensa, liderada por un inseguro Marcos Rojo, mostró fisuras y no pudo contener los embates del equipo chileno. En el mediocampo, la presencia de Javi García fue un desacierto total: el español, fuera de ritmo y con múltiples errores en la entrega, fue reemplazado al entretiempo luego de una actuación vergonzosa. Por su parte, Milton Giménez, quien había sido una de las esperanzas ofensivas, tuvo un rendimiento paupérrimo y no logró conectar con sus compañeros.

La única nota positiva fue la entrega de Kevin Zenón, un juvenil de 19 años que, con apenas 21 partidos en Primera División, se hizo cargo del equipo y peleó hasta el final con sláloms y jugadas individuales, aunque sin éxito. El entrenador, Fernando Gago, terminará su ciclo a mitad de año tras esta humillante eliminación. Su contrato no será renovado y deberá hacerse cargo de una de las peores campañas internacionales del club en los últimos años.

La afición, que llenó La Bombonera, expresó su bronca y desazón al término del encuentro. Boca ahora deberá rearmarse para la Sudamericana, aunque con bajas sensibles y un plantel que ha demostrado no estar a la altura de las exigencias. La dirigencia ya busca alternativas en el mercado de pases para intentar revertir la mala imagen dejada en el plano internacional





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