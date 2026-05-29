Boca recibe a Universidad Católica: partido clave por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors enfrenta a Universidad Católica en un duelo vital por la Copa Libertadores. El Xeneize necesita ganar para seguir con chances de clasificación, mientras que los chilenos buscan asegurar su pase con un empate. Con cambios en el once titular por suspensiones y lesiones, el partido promete emociones fuertes en La Bombonera.

Este jueves, Boca Juniors recibe a Universidad Católica en un partido crucial por la Copa Libertadores 2026, que se disputará a partir de las 21:30 en La Bombonera.

El equipo argentino llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los octavos de final, ya que cualquier otro resultado significaría su eliminación temprana del torneo continental. Los dirigidos por Claudio Úbeda vienen de una racha negativa de tres partidos sin victorias, que incluyó un polémico empate ante Cruzeiro en el que reclamaron dos manos no sancionadas en tiempo de descuento.

En la tabla del grupo, Universidad Católica lidera con 10 puntos, seguido de Cruzeiro con 8 y Boca con 7. La victoria por 2-1 en la primera fecha ante los chilenos le da al Xeneize el desempate olímpico, pero una igualdad lo dejaría fuera de competencia sin importar el resultado del otro encuentro. Para este compromiso, Úbeda realizará varios cambios obligados por suspensiones y lesiones.

Marco Pellegrino reemplazará a Ayrton Costa en la zaga central, mientras que Ander Herrera ingresará en el mediocampo junto a Milton Delgado y Leandro Paredes, dejando en el banco a Tomás Belmonte. En ataque, la ausencia de Adam Bareiro por lesión abre paso a Exequiel Zeballos, quien acompañará a Milton Giménez.

Además, el técnico esperará hasta último momento a Miguel Merentiel, que se recupera de una molestia en el sóleo. El joven Tomás Aranda será otra vez el enganche encargado de la creación ofensiva. Por el lado de Universidad Católica, dirigida por Daniel Garnero, llega golpeada tras la derrota en el clásico ante Colo-Colo, pero con la tranquilidad de que un empate le asegurará el pase a la siguiente ronda.

El posible once de Boca sería: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Por su parte, Universidad Católica formaría con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

El partido promete emociones fuertes en un ambiente de máxima tensión, ya que Boca buscará cortar su mala racha y la Católica intentará sellar su clasificación. El arbitraje estará a cargo de una terna colombiana.





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