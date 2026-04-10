Boca realiza 11 cambios: Ubeda prioriza la Copa Libertadores y el Superclásico

El entrenador de Boca, Ubeda, realiza una rotación masiva en el equipo para el partido contra Independiente, priorizando la Copa Libertadores y el Superclásico contra River Plate. Se destaca la inclusión de Camilo Rey Domenech en el once titular y la estrategia de administrar los esfuerzos para llegar con los titulares frescos a los partidos clave.

Súper rotación : el equipo con 11 cambios que paró Ubeda en Boca. En medio de una seguidilla intensa de partidos, el entrenador Ubeda ha tomado una decisión audaz para el próximo encuentro contra Independiente . La prioridad del equipo se centra en dos objetivos cruciales: la Copa Libertadores y el superclásico contra River Plate .

Con una racha impresionante de diez partidos sin conocer la derrota y una creciente confianza, el cuerpo técnico ha decidido ajustar la alineación para optimizar el rendimiento y preservar la energía de los jugadores clave. La estrategia es clara: administrar los recursos y anticiparse a los desafíos que se avecinan en la Copa Libertadores y el esperado superclásico. La rotación de jugadores permitirá que los titulares lleguen frescos a estos partidos de alta exigencia, minimizando el riesgo de lesiones y fatiga. Se ha considerado cuidadosamente la inclusión de algunos jugadores en el once inicial, como Adam Bareiro, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda, pero finalmente se optó por preservar su energía y reservarlos para los momentos críticos. La vuelta de Agustín Marchesín al arco es una de las sorpresas en la alineación, pero la gran novedad radica en la inclusión de Camilo Rey Domenech en el equipo titular. Este joven jugador rompe con una larga sequía sin ser titular, ya que su último partido desde el inicio fue hace más de un año, el 18 de febrero de 2025, en un encuentro de la Libertadores contra Alianza Lima. Desde entonces, ha tenido que esperar su oportunidad, y su participación en el 2026 se ha limitado a solo dos minutos de juego. La estrategia del cuerpo técnico se basa en la gestión inteligente de los esfuerzos. Boca tendrá días de descanso entre partido y partido, lo que permite proyectar un once inicial en óptimas condiciones tanto para la Copa como para el enfrentamiento con River Plate. La alineación que saltará al campo contra Independiente será: Agustín Marchesín en la portería, una línea defensiva compuesta por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida (la misma defensa que jugó contra Talleres). En el centro del campo, Camilo Rey Domenech, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con Alan Velasco jugando libre para crear peligro. En la delantera, Ángel Romero y Milton Giménez formarán una dupla que nunca ha jugado junta en un partido oficial. La rotación es total. Once cambios en la alineación inicial. La concentración está puesta en la Copa y en el próximo clásico contra River Plate, aunque el equipo busca mantener la racha invicta. Este Boca, con una nueva configuración, va por todo. El equipo buscará demostrar su capacidad de adaptación y competitividad, incluso con una alineación renovada, en la búsqueda de la victoria contra Independiente





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boca Juniors Rotación Ubeda Independiente Copa Libertadores Superclásico River Plate Camilo Rey Domenech Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un rival de Boca en la Libertadores podría ser duramente sancionado por CONMEBOLLos hinchas del equipo ecuatoriano le arrojaron proyectiles al praguayo Juan Benítez. El ente madre del fútbol sudamericano abrió un expediente y existe la posibilidad de que jueguen sin público los próximos partidos.

Read more »

Lautaro Blanco reveló una virtud clave del Boca de Claudio Úbeda para aspirar a ganar la séptima Copa LibertadoresEl defensor destacó la virtud del Xeneize y valoró la capacidad del plantel para adaptarse a las adversidades.

Read more »

Sin Paredes, los cambios que prepara Úbeda en la formación de Boca vs. IndependienteEl clásico llega entre fechas de Copa Libertadores y el entrenador baraja meter mano en el equipo para cuidar a algunos titulares. Paredes, suspendido, no podrá jugar el sábado.

Read more »

Homenaje a Miguel Ángel Russo en su cumpleaños: El recuerdo de Claudio ÚbedaClaudio Úbeda, actual entrenador de Boca, rinde homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico futbolista y entrenador, en el primer cumpleaños del 'Flaco' desde su fallecimiento. Úbeda compartió una emotiva imagen y palabras recordando su cercanía y colaboración en equipos como Boca, Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo. El homenaje destaca la importancia de Russo en la carrera de Úbeda y su legado en el club.

Read more »

Golpe de Sifón: La resurrección de Ubeda en BocaAnálisis de la revitalización del entrenador Claudio Ubeda al frente de Boca Juniors, tras un período de crisis. Se examinan los cambios tácticos, el impacto de nuevos jugadores y la mejora en el rendimiento del equipo, destacando el cambio de confianza y la evolución del juego.

Read more »

Cavani se acerca al regreso: Boca espera su vuelta para la recta final de la LibertadoresEdinson Cavani está en la etapa final de su recuperación y podría volver a jugar para Boca en mayo, justo a tiempo para la fase final de la Copa Libertadores. El delantero uruguayo compartió un posteo en redes sociales mostrando su regreso a los entrenamientos con balón. Su vuelta podría ser clave para el equipo, que también enfrenta clásicos importantes.

Read more »