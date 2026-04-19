Boca Oficializa Convocados para el Superclásico: Zeballos Regresa, Marchesín Ausente por Lesión

Boca Juniors presentó la lista de convocados para enfrentar a River Plate en el Monumental. Claudio Úbeda definió el equipo titular, que mantendría la base de partidos anteriores, pero sufre la sensible baja del arquero Agustín Marchesín por rotura de ligamento. Buena noticia para el equipo es la vuelta de Exequiel Zeballos tras su recuperación.

Boca Juniors ha desvelado oficialmente la nómina de jugadores convocados para el trascendental encuentro frente a su eterno rival, River Plate , en una nueva edición del Superclásico que paralizará al fútbol argentino . La expectación es máxima en el seno boquense, donde el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda ya ha definido el grupo de futbolistas que tendrán la responsabilidad de saltar al césped del Estadio Monumental y buscar la victoria.

Mientras que su adversario, River Plate, se ha visto mermado por la ausencia de dos piezas clave como Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, Boca Juniors enfrenta una baja sensible y dolorosa. El guardameta Agustín Marchesín, un pilar fundamental en el esquema defensivo del equipo, no podrá participar del duelo tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Este infortunado incidente tuvo lugar durante el reciente compromiso disputado contra Barcelona de Guayaquil en el marco de la Copa Libertadores, un golpe duro para el club y para el propio jugador. A pesar de este contratiempo mayúsculo, Claudio Úbeda parece tener clara la alineación que saldrá de memoria para afrontar el desafío. La formación tentativa que se perfila para defender los colores de Boca en el Monumental es la siguiente: Leandro Brey se perfila como el guardián del arco, escoltado por una línea defensiva conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la solidez estará a cargo de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, con la creatividad aportada por Leandro Paredes y Tomás Aranda. La delantera estará comandada por la contundencia de Miguel Merentiel y la presencia de Adam Bareiro, conformando un ataque con el potencial de generar peligro en cualquier momento. Una noticia que llena de optimismo a la hinchada azul y oro es la inclusión de Exequiel Zeballos en la lista de convocados. La figura descollante del último Superclásico, quien se había ausentado por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo sufrida a principios de febrero, regresa al primer equipo. Zeballos ha participado en los últimos dos encuentros, ingresando en la segunda mitad contra Independiente y Barcelona de Guayaquil, demostrando su recuperación y su eagerness por volver a ser protagonista. Su presencia en el Monumental podría significar una valiosa alternativa para refrescar el ataque boquense durante el transcurso del partido, aportando su habilidad individual y su capacidad para desequilibrar defensas. La previa del Superclásico se tiñe de estrategia y esperanza para Boca Juniors. La lista de convocados oficializada por el club refleja la planificación de Úbeda, quien busca consolidar un equipo que ha mostrado solidez en sus últimas presentaciones. La ausencia de Marchesín genera preocupación, pero la vuelta de Zeballos y la confirmación de un once base que conoce bien su funcionamiento otorgan argumentos para ilusionarse con un buen resultado en el reducto millonario. La afición espera ansiosa el pitazo inicial, confiando en que sus jugadores dejarán todo en la cancha para traer la gloria a casa y mantener viva la pasión por el fútbol más grande del país. La preparación ha sido intensa, y cada detalle se cuida al máximo para llegar de la mejor manera posible a este encuentro que trasciende lo deportivo y se convierte en una cuestión de orgullo e identidad para millones de hinchas





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