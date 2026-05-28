Boca necesita vencer a Universidad Católica para asegurar pase a octavos de final

Universidad Católica derrota a Boca Juniors 2-0 en la Bombonera, dejando al Xeneize en una situación crítica para avanzar en la Copa Libertadores.

La Universidad Católica de Chile se impuso con autoridad frente al Boca Juniors , al vencerlo 2-0 en la Bombonera, un resultado que ha alterado significativamente el panorama del Xeneize en la última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores .

El conjunto chileno, que llegó a la cancha después de lograr una victoria idéntica en el Estadio Nacional contra el mismo rival, mostró un juego incisivo y bien estructurado, capitalizando errores defensivos del Boca y aprovechando al máximo sus oportunidades de gol. Los goles fueron conseguidos mediante una combinación de presión alta y transiciones rápidas que desconcertaron a la defensa argentina, dejando a Boca sin capacidad de respuesta suficiente para equilibrar el marcador.

Este triunfo coloca a Universidad Católica en una posición ventajosa dentro del grupo, mientras que el Boca enfrenta una situación de urgencia para asegurar su pase a la siguiente fase del torneo. En paralelo, los otros dos equipos del Grupo B, Cruzeiro y River Plate, disputan sus encuentros en Brasil, lo que determina indirectamente el destino del Xeneize. En caso de que Boca termine empatado en puntos con Cruzeiro, el criterio de desempate será el resultado de los enfrentamientos directos.

Hasta el momento, Cruzeiro lleva ventaja, al haber vencido a Boca 1-0 en Belo Horizonte y haber empatado 1-1 en la Bombonera, lo que le otorga el criterio de superioridad en cabeza a cabeza. Por lo tanto, Boca necesita una victoria contra Universidad Católica para romper esa igualdad y avanzar sin depender de criterios de desempate.

Un empate o una derrota no solo eliminaría sus posibilidades de clasificar directamente a los octavos de final, sino que lo obligaría a descendir a la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, donde tendría que enfrentar a equipos que terminaron en segundo lugar de sus respectivos grupos. El peor escenario para Boca sería perder ante Universidad Católica, lo que lo enviaría de inmediato a la fase de repesca de la Sudamericana.

En esa contingencia, el club tendría que afrontar un nuevo camino competitivo, potencialmente cruzándose con rivales de alto nivel y, dependiendo del sorteo, podría coincidir con su archirrival River Plate en una misma llave, lo que complicaría aún más sus aspiraciones continentales. Mientras tanto, River Plate ya consolidó su cupo para los octavos de final y espera el sorteo que se realizará el próximo viernes en la sede de la Conmebol para conocer su próximo adversario.

En resumen, Boca Juniors necesita una victoria contundente contra Universidad Católica para asegurar su permanencia en la Copa Libertadores, evitando el descenso a la Copa Sudamericana y manteniendo viva la esperanza de continuar su campaña en el torneo continental





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