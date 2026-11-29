Boca Juniors recibe a Gimnasia de La Plata este domingo en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Conoce los detalles del duelo.

Este domingo se disputa el enfrentamiento entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro tiene lugar en el estadio La Bombonera con el objetivo de definir al clasificado para la semifinal.

Boca busca racha y Gimnasia viene de eliminar a Newell's

Boca Juniors llega al partido con un momento de gran confianza debido a la conquista de la Copa Sudamericana y la Tabla Anual. El equipo dirigido por el técnico Vasco Arruabarrena busca mantener su invicto arrollador en el ámbito local para seguir de racha. Además, los dirigidos por elDT vasco se encuentran en una racha de ocho triunfos consecutivos que los impulsa a meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Also read Colon golea a Gimnasia y clasifica a la final del Torneo Clausura

Por su parte, el Lobo Gimnasia de La Plata llega al duelo entonado y con la confianza de haber eliminado recientemente a Newell's. El conjunto platense intenta dar el golpe en el terreno rival y continuar con su buen presente futbolístico para sorprender a un Boca que se presenta como el equipo a vencer en este duelo de ida.

Reglas de clasificación y definición por penales

El formato del partido establece reglas claras para determinar al ganador y asegurar la clasificación directa a la ronda posterior. En caso de que el encuentro termine con empate durante los noventa minutos reglamentarios, se procederá a la ejecución de alargue para buscar la victoria.

Advertisement

Si la igualdad persiste incluso después de la prórroga, la clasificación se definirá mediante la tanda de penales. Este mecanismo garantiza que se determine a uno de los equipos para dar el siguiente paso en la competencia y evitar una repetición del duelo en fechas posteriores.

Expectativas en el duelo de cuartos de final

El cruce se presenta como un choque de dos equipos que atraviesan momentos de alta confianza. Boca Juniors pone énfasis en su dominio local y su palmarés reciente, mientras que Gimnasia busca aprovechar la energía de la victoria previa contra Newell's para lograr una hazaña en La Bombonera. La tensión en el estadio será alta dado que ambos elencos sueñan con seguir avanzando en el torneo.