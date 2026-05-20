Boca Juniors vs Cruzeiro: Partido Torcido por Copa Libertadores en Bombonera

Durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruzeiro, en la Bombonera, el ambiente estuvo en tensión por momentos. Al principio, el apoyo de Boca fue coherente y positivo, con cánticos y aplausos hacia Cruzeiro. Sin embargo, sobre el cuarto de hora de juego, se produjo un enfado general por un penalti no marcado a favor de Cruzeiro. Boca se quedó dormida, y Cruzeiro logró igualar el partido. Finalmente, el публикаo exigió penaltis en los minutos finales, y Boca busca una victoria en el partido definitivo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruzeiro , en la Bombonera, finalizó en empate 1-1. Al principio, el clima estuvo en tensión, con nerviosismo y broncas por parte de ambas partes.

Sin embargo, el supporteo de Boca en el arranque fue coherente y positivo, con cánticos y aplausos hacia el equipo visitante. La barra del Xeneize llevó la alegría a las tribunas con cánticosadversos a River Plate, hasta que, sobre el cuarto de hora de juego, se produjo un enfado general por un penalti no marcado a favor de Cruzeiro.

Boca se quedó dormida, y en el minuto 54, Cruzeiro logró igualar el 1-1 gracias a un gol del brasileño Vinícius Júnior. Sin embargo, en los minutos finales, Boca anotó el 2-1 gracias a un gol clave de Merentiel, pero el VAR anuló el tanto por mano en la definición, lo que hizo reaccionar al público que exigió penaltis.

Finalmente, el partido se llegó a un 1-1 no resuelto, lo que provoca nuevos repunte de emoción en la serie entre los dos equipos





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