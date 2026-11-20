La Conmebol obliga a Boca Juniors a usar indumentaria amarilla en la final frente al Atlético Mineiro. Conoce el motivo reglamentario y el histórico contexto de este cambio.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) estableció oficialmente que el Club Atlético Boca Juniors disputará la final de la Copa Libertadores con su uniforme tradicional, pero complementado con pantalones cortos y medias de color amarillo. Esta decisión administrativa responde a las normas de contraste cromático vigentes para la instancia única, situando al Atlético Mineiro como el equipo local designado.

El motivo reglamentario detrás del cambio de indumentaria

La decisión no constituye una elección estética ni un acto simbólico de la dirigencia xeneize, sino el cumplimiento estricto de las disposiciones técnicas de la organización continental. Para determinar qué equipo conserva su indumentaria tradicional, la Conmebol asigna el rol administrativo de local al finalista que alcanzó la mejor posición en la tabla general acumulada a lo largo de todas las fases de la competición.

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El Atlético Mineiro ingresó directamente en la fase de grupos del torneo, lo que le otorgó una ventaja en la clasificación general frente al conjunto argentino. Boca Juniors, por el contrario, debutó en la instancia de dieciseisavos de final, lo que coloca al equipo mineiro en la condición de titular y a Boca en la obligación de cambiar la parte inferior de su uniforme.

Reacciones de la hinchada y referentes del plantel

La noticia, difundida a través de las producciones fotográficas oficiales de la Conmebol junto a figuras clave del plantel como Hernán Paredes y Juan Manuel Ascacibar, generó una intensa conexión emocional entre la medida y la historia del club. La selección de los pantalones cortos amarillos evocó inmediatamente en la afición xeneize la consagración obtenida en la Copa Libertadores del año 2007.

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Los simpatizantes interpretaron esta decisión administrativa como una posible cábala, un gesto de buena fortuna para repetir el éxito continental. A pesar de que la elección responde exclusivamente a la jerarquía deportiva en la tabla de posiciones, la simbología del amarillo se ha apoderado del imaginario popular previo al partido decisivo.

Contexto histórico y récords de indumentaria amarilla

El recuerdo más reciente de Boca Juniors vistiendo pantalones cortos de este color data de la final de vuelta de la Copa Libertadores 2007, disputada en Porto Alegre contra el Grêmio. En aquella ocasión, el elenco dirigido por Carlos Bianchi ganó 2-0 con un doblete de Juan Román Riquelme, completando un bicampeonato tras la victoria de 3-0 en la ida.

Antes de ese título histórico, el club no utilizaba habitualmente esa tonalidad en las instancias finales. La victoria en la Recopa Sudamericana 2018, lograda con un global de 5-3 sobre Arsenal, es otra de las pocas excepciones donde el equipo utilizó pantalones amarillos en una competencia oficial de alta trascendencia.

Historial de subcampeonatos y próximos pasos

Tras la conquista de 2007, Boca Juniors ha disputado diversas finales internacionales vistiendo siempre su pantalón azul clásico. El club fue subcampeón del Mundial de Clubes 2007 ante el Milan, perdiendo 2-4, y de la Copa Libertadores en las ediciones 2012, 2018 y 2023.

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Las derrotas en la máxima competición continental incluyen los históricos 3-1 ante Corinthians en 2012, el 5-3 ante River Plate en 2018 y el 2-1 frente a Fluminense en 2023. Ahora, el plantel deberá adaptarse a la normativa vigente mientras se prepara para el desafío final en el Metropolitano de Barranquilla.