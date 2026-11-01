Boca Juniors vence a River en el Superclásico y dispara su liderazgo en la tabla

Boca Juniors derrotó a River Plate en la Bombonera ante 55.000 hinchas. Lautaro Di Lollo fue el protagonista y el equipo de Arruabarrena consolida su ventaja en la Tabla Anual.

Boca Juniors logró una victoria contundente ante River Plate en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, un triunfo que dejó clara la superioridad del equipo xeneize en el último Superclásico jugado. El partido, ante una tribuna colmada de 55.000 hinchas, demostró que el azul y amarillo dominó cada espacio, mientras que los visitantes tuvieron que conformarse con presenciar la fiesta local sin ofrecer resistencia efectiva.

Lautaro Di Lollo, autor del gol decisivo

El único tanto del encuentro fue obra del joven Lautaro Di Lollo, de 22 años, quien puso la cabeza donde tantos sueñan. Este gol no solo definió el marcador, sino que confirmó la excelente racha del delantero frente a su clásico rival. Di Lollo ya supera los 90 partidos en Primera División y tiene un registro particular impecable contra River, habiendo ganado los tres Superclásicos que ha disputado como titular con el arco de Boca en cero.

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La diferencia en el terreno de juego fue abismal y se extendió más allá de lo que refleja el 1-0. Mientras los jugadores de Boca permanecieron en el campo celebrando con los brazos en alto, rodeados de su gente, los futbolistas de River caminaron hacia el túnel con la cabeza baja, obligados a escuchar los cánticos de la hinchada local. Esta imagen final resume perfectamente la superioridad táctica y anímica del equipo de Rodolfo Arruabarrena en esta jornada.

Leandro Paredes, el patrón del campo

Leandro Paredes se erigió como el patrón del equipo, ordenando el juego y entendiendo cada momento crucial del partido. El capitán mostró inteligencia táctica, incluyendo recursos para provocar la tarjeta amarilla de Marcos Acuña o encender la cancha con robos precisos y pases de tres dedos. Su liderazgo fue fundamental para mantener la estructura del equipo, incluso cuando necesitó recurrir a la picardía para controlar los nervios del encuentro.

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Tras el partido, Paredes destacó la diferencia intelectual del equipo en la cancha. El futbolista reconoció que jugaron un partido mucho más inteligente que River y que soñaban con este tipo de triunfos únicos. Aunque señaló que aún falta definir el título, afirmó que el equipo vivió algo especial al ganar un clásico importante, pero recordó que todavía están a un paso de los trofeos.

Ventaja histórica y contexto del torneo

Este triunfo significa el tercer Superclásico consecutivo para Boca, una racha que no lograban desde 1991. Ahora han estirado su ventaja en el historial a siete partidos frente a su eterno rival. La victoria vale más de tres puntos de cara a la definición de la Tabla Anual, de la cual Boca está por definirse a falta de una fecha. El equipo ahora se ubica en una posición de enorme privilegio.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta a los diez minutos abrió el camino para Boca, aunque el quite de Leandro Lozano a Tobías Andrada y la corrida de Miguel Merentiel muestran que hubo mérito para forzar el error. Por otro lado, la roja de Nicolás Ramírez sobre Lautaro Blanco fue discutible, ya minutos antes Blanco cometió una falta similar sobre Andrada solo recibiendo amarilla. El árbitro tuvo una tarde con vaivenes que favoreció al equipo local.

Objetivos múltiples y definición próxima

En solo nueve partidos, el equipo de Arruabarrena puede sumar cinco títulos: la Tabla Anual, el Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. La ventaja sobre el segundo clasificado, Argentinos Juniors, es de tres puntos, mientras que Rosario Central queda a uno. Boca conserva además una diferencia de seis goles sobre los rosarinos y de 11 sobre el equipo de La Paternal.

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La última fecha se jugará entresemana debido a la visita del Papa, y el Xeneize depende de sí mismo para consagrarse. Incluso podría definir el título sin ganar, dependiendo de los resultados de otros equipos. Gonzalo Montiel también fue protagonista al generar la segunda expulsión rival, completando una tarde donde casi todo salió bien para el equipo que recupera su nivel bajo la dirección de Arruabarrena.