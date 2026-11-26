Boca Juniors logró una victoria decisiva ante Independiente Rivadavia que mantiene su racha de invictividad y consolida su posición como líder en la competencia de Copa.

Boca Juniors logró una victoria crucial ante Independiente Rivadavia que reafirma su dominio actual y mantiene viva su racha de invictividad en la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón se impuso con un rendimiento superior que refleja la consistencia mostrada a lo largo del semestre. Esta derrota deja a Independiente Rivadavia fuera de las semifinales, mientras que Boca avanza con mayor confianza hacia sus siguientes compromisos.

Actuación destacada de Edwin Cardona

Edwin Cardona fue la figura indiscutible del encuentro, contribuyendo directamente al éxito con un gol de penal y una asistencia clave para la victoria. Su desempeño incluyó también un rebote de taco que demostró su capacidad técnica bajo presión. Cardona mantuvo la calma para convertir el penal, una jugada esencial que abrió el marcador y desbloqueó el partido en un momento clave.

Also read Polémica en ESPN por la dirigencia de Luis Lobo Medina en Boca vs. Independiente Rivadavia

Dominio en el segundo tiempo

El segundo tiempo mostró la superioridad táctica de Boca Juniors, imponiendo su ritmo de juego y controlando los espacios del rival. Independiente Rivadavia no logró igualar el nivel ofensivo que se esperaba, quedándose sin respuestas ante la solidez defensiva y el contragolpe eficiente de Boca. El marcador 1-0 reflejó la diferencia de calidad y la eficiencia de los xeneizes en la última entrega.

Despedida de Matías Delgado

El cierre del partido estuvo marcado por la salida del campo de Matías Delgado debido a una lesión en la rodilla, que le valió un aplauso prolongado de la hinchada. Su reemplazo permitió que el equipo mantuviera la estructura táctica sin perder concentración, demostrando la profundidad del plantel de Almirón. La ausencia temporal de Delgado podría afectar la planificación a corto plazo, pero el equipo respondió con disciplina.

Advertisement

Consolidación de la racha de invictividad

Esta victoria se suma a una racha de seis partidos sin caídas en la Copa Libertadores, una cifra que se acerca al récord histórico del club. La sequía de victorias consecivas no se registraba desde hace dos décadas, cuando Boca de Carlos Bilardo ganó cinco títulos en un año. La actualidad demuestra que el equipo mantiene una voracidad competitiva similar, sumando ya dos títulos en el semestre y estando en la final de una tercera competencia.

Próximos desafíos y perspectivas

Con este resultado, Boca Juniors consolida su posición en la Copa Libertadores y sigue sumando confianza de cara a los siguientes cruces. El equipo busca completar una temporada histórica que incluya posibles títulos adicionales, manteniendo el estándar de excelencia que ha marcado este semestre. La próxima semana, el foco se desplazará hacia la preparación para el siguiente enfrentamiento, donde la continuidad del rendimiento será clave.