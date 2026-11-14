Boca Juniors vence 3-0 a Banfield y se clasifica a la final de la Copa Argentina

Boca Juniors venció 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para avanzar a la final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Platense de Martín Palermo.

El equipo de Boca Juniors se impuso contundentemente por 3-0 ante Banfield en un partido disputado en la provincia de Mendoza, asegurando así su paso a la final de la Copa Argentina. El encuentro se desarrolló en el estadio Malvinas Argentinas, donde la hinchada xeneize pudo celebrar la clasificación ante un rival que, pese a la diferencia de plantel, ofreció resistencia inicial. La victoria posiciona a Boca en una nueva instancia decisiva, sumando a la que ya disputará en breve ante Atlético Mineiro.

Mecanismo del Triunfo en Mendoza

Boca Juniors dominó la posesión y el ritmo del juego durante casi todo el encuentro, aunque tardó en materializar su superioridad en el marcador. El primer tiempo fue caracterizado por un dominio territorial del equipo de Jorge Almirón, que buscaba desarticular el bloque defensivo de Banfield. La apertura del marcador llegó tras una jugada colectiva donde Sebastián Villa facilitó el balón para Edgardo Paredes, quien realizó un toque técnico que dejó en ventaja numérica a Santiago Ascacíbar, rematando de cabeza para dar la ventaja.

Also read Boca enfrenta a Banfield por una plaza en la final de la Copa Argentina

La segunda etapa confirmó la superioridad técnica del campeón vigente. Tras los ajustes tácticos de la disciplina, Sebastián Villa logró superar a su marcador por la banda izquierda y definió con precisión para duplicar la ventaja. Inmediatamente después, el mismo jugador colombiano sirvió un pase decisivo para Leandro Lozano, quien cerró el marcador con un tercer gol que sentenció el triunfo y cerró las posibilidades de remontada de Banfield.

Tácticas y Actuaciones Destacadas

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, adoptó una estrategia inicial de alta presión y compactitud defensiva, esperando recuperar el balón para atacar por contragolpe. El equipo de Arruabarrena, sin embargo, luchó contra la imprecisión de Boca en la salida limpia y generó peligrosos contraataques. Adoryan, figura destacada del Taladro, amenazó en varias ocasiones con disparos de media distancia y un cabezazo de Meriano, aunque las intervenciones de Agustín Rossi y el portero Montero desactivaron el peligro.

Advertisement

La lesión de Blanco obligó a Boca a reconfigurar su ataque, bajando a Merentiel para pivotar el mediocampo mientras Velasco y Villa buscaban espacios. A pesar de la presión banfileña, que dejó espacios en la defensa xeneize, la solidez de Boca en defensa y la efectividad de sus contragolpes fueron determinantes. El rendimiento de Montero, quien realizó atajadas cruciales ante remates de Adoryan y Gómez, fue vital para mantener la portería invicta.

Consecuencias y Próximos Compromisos

Con esta victoria, Boca Juniors se clasifica a la final de la Copa Argentina, donde su rival será Platense, dirigido por Martín Palermo. Este resultado consolida la buena racha del equipo en el torneo local y lo prepara mentalmente para los próximos desafíos internacionales. La hinchada xeneize podrá disfrutar de la celebración en el estadio de su ciudad durante unos días antes de volver a la concentración.

Además de la definición de la Copa Argentina, Boca tiene comprometida una fecha clave en el torneo continental. En una semana, el equipo se enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, un partido que definirá el título de la competición. La combinación de éxitos locales e internacionales pone al club en una posición privilegiada para cerrar el año con títulos significativos, demostrando consistencia y profundidad en su plantel bajo la conducción técnica actual.