Boca Juniors vence 3-0 a Banfield y clasifica a la final de la Copa Argentina

Con goles de Ascacibar, Villa y Lozano, Boca Juniors se impone a Banfield y avanza a la gran final de la Copa Argentina, consolidando su dominio en el fútbol local.

Boca Juniors logró una contundente victoria por 3-0 frente a Banfield en un partido que definió su paso hacia la máxima instancia del torneo. El equipo de La Bombonera mostró superioridad táctica y goleadora, asegurando su cupo para disputar la gran final de la Copa Argentina con solidez y eficiencia ofensiva.

Goles decisivos definen el triunfo xeneize

Santiago Ascacibar abrió el marcador con un disparo preciso que puso la pelota en la red por primera vez, estableciendo el 1-0 inicial. Sebastián Villa duplicó la ventaja con un tanto magistral que consolidó el control del partido y dejó a Banfield lejos de sus opciones. Posteriormente, Leandro Lozano completó la goleada con un tercer gol que selló el resultado final y eliminó cualquier duda sobre la calidad del rendimiento del Xeneize.

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Rendimiento destacado de los jugadores titulares

El arquero de Boca Juniors mostró gran confianza entre los tres palos y defendió su titularidad con tres atajadas clave que evitaron peligrosos disparos del rival. Por su parte, el uruguayo que juega por la banda derecha aportó tanto en la generación de ocasiones como en la defensa, siendo crucial para mantener la portería a cero. Montero también fue fundamental, evitando que el rival aprovechara las escasas oportunidades para romper la valla local.

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Jaguar y otros referentes del mediocampo

Jagger se posicionó como una de las grandes revelaciones del plantel, destacándose por su precisión en los pases rasantes y por ser el jugador que más contacto tuvo con el balón durante el encuentro. Por el contrario, el único titular que no es habitual en el once inicial tuvo un desempeño limitado, con bajo contacto con la pelota y salida amonestada a los 65 minutos. Otro jugador que mostró un nivel alto fue el colombiano que ingresó por el descanso, donde anotó un golazo en una contra y brindó una asistencia para el tercer gol, destacándose como una de las figuras del partido.

Preparación para la final y compromisos futuros

El capitán del campeón del fútbol argentino brindó un pase espectacular para el primer gol, aunque fue sustituido quince minutos antes del final para preservar su condición física. Esta estrategia de descanso es fundamental de cara a la final de la Copa Sudamericana programada para el sábado siguiente, donde se enfrentará a Atlético Mineiro. El equipo muestra un nivel óptimo y está listo para buscar una nueva vuelta olímpica en Barranquilla.