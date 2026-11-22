Boca Juniors consolida su liderazgo histórico con su 19° título continental tras vencer a River Plate en la Copa Sudamericana, reafirmando su estatus como Rey de Copas.

El Club Atlético Boca Juniors confirmó oficialmente su condición de máxima institución campeona de Sudamérica al alcanzar su decimonoveno título internacional. Esta distinción se consolidó tras la victoria en la Copa Sudamericana, un logro que le permite superar en el palmarés a su eterno rival, Club Atlético River Plate. El club de la Avenida Boedo reafirmó así su hegemonía continental y su reputación histórica como el dominador de las competiciones organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Consagración Histórica y Liderazgo Continental

La trayectoria del elenco xeneize cuenta con un extenso catálogo de trofeos que incluyen seis Copas Libertadores, obtenidas en los años 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. Además, el club ha levantado tres Copas Intercontinentales, correspondientes a 1977, 2000 y 2003, lo que evidencia su presencia en el escenario global. En el ámbito sudamericano, el palmarés destaca con tres Copas Sudamericanas ganadas en 2004, 2005 y 2026, sumándose a cuatro Recopas Sudamericanas de 1990, 2005, 2006 y 2008. También posee títulos de la Supercopa Sudamericana de 1989, la Copa Máster de Supercopa de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993. Con este nuevo trofeo, Boca Juniors cierra un ciclo de dominio que lo ubica en la cima absoluta del fútbol argentino y sudamericano.

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Celebración Institucional y Mensajes de Autoridades

La celebración oficial se materializó a través de publicaciones en las redes sociales del club, donde se compartió una fotografía emotiva del momento en que el jugador Leandro Paredes levantaba la Copa Sudamericana. Esta imagen se convirtió en el símbolo visual de la victoria y fue compartida por la institución para conmemorar el hito deportivo. Paralelamente, Rodolfo Arruabarrena, director técnico del equipo, hizo uso de su cuenta en la plataforma X para expresar su satisfacción. Arruabarrena publicó la frase "El camino sigue", utilizando el emoji del Rey, un homenaje directo al mote con el que se identifica al club y que refleja su estatus de monarca de los campeonatos continentales.

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Clasificación a la Libertadores 2026

La obtención del título tiene implicaciones directas en la clasificación para los certámenes del futuro próximo. Con la consagración en la Copa Sudamericana, Boca Juniors reafirmó su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Esta clasificación se sumaba a la ya confirmada con anterioridad, ya que el equipo había asegurado su cupo al ser el campeón de la tabla anual. La dualidad en la clasificación refuerza la solidez competitiva del equipo en la temporada y garantiza su presencia en la máxima competición continental durante el siguiente año.

Próximo Desafío en la Recopa Sudamericana

La racha de éxitos no terminará aquí, ya que el club tendrá la oportunidad de seguir estirando su ventaja en consagraciones respecto a su rival. Boca Juniors participará en la próxima edición de la Recopa Sudamericana, enfrentándose al ganador de la Copa Libertadores. El campeón de ese torneo se definirá el sábado 28 de noviembre en un duelo de alto nivel. El partido de clasificación lo disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras, equipos que buscan el mayor trofeo individual del continente. La participación en esta final intercontinental representa el siguiente paso en la agenda deportiva del club de Avellaneda.