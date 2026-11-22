Boca Juniors firmó su decimonovena corona continental al vencer a Atlético Mineiro, desplazando a Independiente del liderato histórico en copas internacionales.

Boca Juniors consolidó su estatus como el club con mayor cantidad de trofeos continentales en Argentina al imponerse en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Este triunfo deportivo permite al elenco de La Ribera alcanzar las diecinueve coronas internacionales, superando por primera vez a Independiente en el conteo histórico de títulos de este tipo. La victoria no solo aporta un nuevo estandarte para la vitrina del club de Buenos Aires, sino que también redefine la balanza de poder histórico entre los dos gigantes del fútbol nacional.

Detalles de la victoria final y el conteo de trofeos

El club de la Avenida Albarracín sumó su decimonovena estrella continental tras derrotar al conjunto brasileño en la gran final. Con esta consagración, Boca Juniors pasa a tener un título más que Independiente, quienes hasta ese momento poseían dieciocho copas internacionales acreditadas. La diferencia de una sola presea marca un hito simbólico importante en la rivalidad histórica, colocando al Xeneize en la cima indiscutida de la palmarés sudamericano entre los equipos argentinos.

Also read Boca Juniors suma 76 títulos tras ganar la Copa Sudamericana 2026

La palmarés de Boca Juniors se compone de seis Copas Libertadores obtenidas en los años mil novecientos setenta y siete, mil novecientos setenta y ocho, mil dos mil, mil dos mil uno, mil dos mil tres y mil dos mil siete. A esta base de títulos de máxima jerarquía, se suman tres Copas Intercontinentales conquistadas frente al Borussia Mönchengladbach, el Real Madrid y el Milan, respectivamente. Además, la institución cuenta con cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa en mil novecientos ochenta y nueve, una Copa Master en mil novecientos noventa y dos y una Copa de Oro en mil novecientos noventa y tres.

La reacción en redes y el mensaje directo

Inmediatamente después de la victoria, la directiva y los hinchas de Boca Juniors utilizaron las plataformas de redes sociales para lanzar un mensaje claro dirigido a su clásico rival. El club eligió publicar una imagen con una camiseta que contenía la frase "El que más Copas ganó", una indirecta explícita que destacaba el nuevo liderazgo en el conteo de títulos. Este mensaje acompañaba la incorporación simbólica de la nueva Copa Sudamericana al acervo histórico del club, reforzando la narrativa de superioridad deportiva en el ámbito continental.

Advertisement

La publicación buscaba aprovechar el momento de euforia tras la conquista para recordarle a la afición y a la competencia la diferencia acumulada en años de historia. Al destacar que Independiente poseía dieciocho títulos y Boca ahora diecinueve, el club de La Ribera cerró la brecha que mantenía al Rojo como el equipo con más copas internacionales en el país durante décadas. Este gesto publicitario se enmarca en la cultura de disputa constante por el prestigio institucional entre ambos clubes.

Impacto histórico y próximos objetivos deportivos

La nueva corona continental, correspondiente a la edición de dos mil veintiséis, se suma a las previamente ganadas en dos mil cuatro y dos mil cinco, reforzando la consistencia del club en las últimas décadas. Este logro tiene implicancias directas en la clasificación a la Copa Libertadores, asegurando la participación del equipo en la máxima competición de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Además, el título confirma la capacidad organizativa y competitiva del club en escenarios internacionales de alta exigencia.

El equipo deberá mantener el momentum deportivo para enfocarse en sus compromisos domésticos restantes. Los objetivos inmediatos incluyen la conquista del Torneo Clausura y la Copa Argentina, torneos donde el elenco busca mantener su racha positiva. Para lograr estos propósitos, la dirigencia y el cuerpo técnico deben concentrar toda la energía en las dos últimas fechas de la competencia local, donde el equipo se enfrentará a rivales de alta jerarquía en los octavos de final del campeonato.

La presión competitiva ahora se traslada al estadio Monumental y a los campos de juego locales, donde el rendimiento debe ser sostenido para no descuidar la temporada nacional. La gestión deportiva de Boca Juniors tendrá que equilibrar la celebración del triunfo continental con la preparación táctica necesaria para los duelos decisivos. El éxito en la Copa Sudamericana aporta confianza, pero también eleva las expectativas de los hinchas para cerrar el año deportivo con un triplete de títulos en el calendario local y continental.