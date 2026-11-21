Boca Juniors oficializa su 76º trofeo, consolidando su récord histórico con 53 campeonatos locales y 23 copas internacionales, incluyendo la reciente Copa Sudamericana 2026.

El Club Atlético Boca Juniors ha consolidado su posición como la institución más laureada del fútbol argentino al sumar su 76º título oficial, combinando 53 campeonatos locales y 23 conquistas internacionales. Este logro monumental se formalizó tras la victoria en la Copa Sudamericana 2026, un torneo que corona una etapa de gran vitalidad deportiva bajo la dirección técnica de Vasco Arruabarrena.

Récord histórico de 76 títulos oficiales

La entidad de la Avenida Almirante Brown posee el récord nacional absoluto con 76 coronaciones en su palmarés. De esta cifra, 53 corresponden a torneos disputados dentro del territorio argentino, mientras que las restantes 23 son copas de carácter internacional. Esta estadística coloca al Xeneize en una posición de hegemonía sin igual en la historia del deporte local, superando a cualquier otro club en número total de trofeos oficiales.

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Copa Sudamericana 2026 y final de sequía

La obtención de la Copa Sudamericana 2026 no fue un hecho aislado, sino la culminación de una racha positiva que rompió una sequía de más de tres años y medio sin vencer torneos de envergadura. Este éxito internacional llega tras una victoria crucial en el plano local, donde el equipo derrotó 1 a 0 al obtener la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026. El gol de la diferencia, decisivo para cortar dicha racha de ausencia de títulos, fue marcado por Enner Valencia en los últimos instantes del encuentro.

Palmarés internacional: Libertadores y Mundiales

El prestigio global de Boca Juniors se fundamenta en seis Copas Libertadores obtenidas entre 1977 y 2007. Estas victorias en la máxima competición de clubes de Sudamérica se complementan con tres Copas Intercontinentales que refuerzan su estatura mundial. La primera fue en 1977 contra el Borussia Mönchengladbach. La segunda llegó en el año 2000 en Japón, gracias a un doblete histórico de Martín Palermo ante el Real Madrid. La tercera se obtuvo en 2003 tras vencer al Milan en una definición por penales.

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Lista completa de 53 campeonatos locales

La base sólida de 53 títulos nacionales abarca décadas de dominancia en el fútbol argentino. La racha inicial incluye los campeonatos de 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935 y 1940. La década de los cuarenta cerró con victorias en 1943 y 1944. Posteriormente, el club sumó títulos en 1954, 1962, 1964 y 1965, estableciendo una tradición de excelencia que se mantiene vigente hasta la actualidad con la conquista de 2026.

Consolidación de la supremacía en el fútbol

La suma de la Copa Sudamericana 2026 y la Tabla Anual 2026 demuestra una capacidad de respuesta táctica y competitiva inmediata. La gestión de Vasco Arruabarrena ha logrado equilibrar la experiencia de figuras históricas con la eficiencia de nuevos aportes ofensivos. Este doblete reciente asegura que el club mantenga su estatus de referente obligatorio en las competiciones continentales y nacionales durante los próximos años.