Boca Juniors Sufre Bajas de Última Hora ante Defensa y Justicia: Herrera y un Jugador Español Lesionados

Ander Herrera y un jugador español sufrieron lesiones antes del partido contra Defensa y Justicia, obligando a Claudio Úbeda a modificar su once inicial y a incluir a Milton Delgado. La situación complica los planes de Boca Juniors de cara al crucial encuentro contra Cruzeiro por la Copa Libertadores.

La jornada de hoy en el Torneo Apertura trajo consigo complicaciones inesperadas para Boca Juniors en su encuentro contra Defensa y Justicia. El partido, disputado en el estadio Norberto Tomaghello, comenzó con una alineación mayoritariamente compuesta por suplentes, una estrategia definida por el entrenador Claudio Úbeda en anticipación al crucial compromiso del próximo martes contra Cruzeiro por la Copa Libertadores .

Sin embargo, la planificación inicial se vio alterada por dos bajas de última hora que obligaron a Úbeda a modificar su esquema inicial. Ander Herrera, mediocampista clave, experimentó una molestia en el aductor izquierdo durante el calentamiento previo al partido, lo que inmediatamente descartó su participación.

Esta no es la primera vez que Herrera se ve afectado por problemas físicos en el año, acumulando ya una preocupante lista de lesiones, incluyendo la quinta ruptura fibrilar desde su llegada a Boca en enero de 2025. Su historial físico ha sido un factor de preocupación constante para el cuerpo técnico desde su incorporación al club. La lesión de Herrera obligó al entrenador a incluir a Milton Delgado en el once titular, modificando la estructura del mediocampo.

La situación se complicó aún más cuando otro jugador, cuya identidad no fue revelada inicialmente, también sufrió una lesión. En este caso, el problema se localizó en el isquiotibial izquierdo, impidiendo que el jugador español, que estaba previsto como titular en la formación alternativa, pudiera ingresar al campo de juego. Esta nueva baja también benefició a Milton Delgado, quien se convirtió en la solución para cubrir ambas ausencias inesperadas.

El jugador español se limitó a observar el partido desde uno de los palcos del estadio, visiblemente afectado por la imposibilidad de contribuir en el terreno de juego. La doble lesión representa un duro golpe para Boca Juniors, especialmente considerando la apretada agenda de partidos que enfrenta el equipo. El Xeneize se encuentra en un período de alta exigencia física, lo que obliga al entrenador a rotar constantemente a sus jugadores y a depender de un amplio plantel.

La falta de disponibilidad de Herrera y del jugador español reduce las opciones tácticas de Úbeda y aumenta la presión sobre los futbolistas que sí están en condiciones de jugar. La situación subraya la importancia de contar con un equipo sólido y bien preparado para afrontar los desafíos de una temporada larga y competitiva. El partido contra Defensa y Justicia se presenta como una oportunidad para que los jugadores suplentes demuestren su valía y ganen minutos en el campo.

Sin embargo, las lesiones sufridas por Herrera y el jugador español complican la tarea de Úbeda y obligan al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente las alternativas disponibles. La prioridad del entrenador es preservar la salud de sus jugadores y asegurar que lleguen en óptimas condiciones al crucial encuentro contra Cruzeiro por la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores es un objetivo prioritario para Boca Juniors, y el equipo necesita estar en su mejor nivel para enfrentar a un rival de la envergadura de Cruzeiro. La lesión de Herrera, en particular, es una baja sensible, ya que el mediocampista español es un jugador clave en el esquema táctico de Úbeda. Su capacidad para controlar el ritmo del partido, distribuir el juego y recuperar balones es fundamental para el funcionamiento del equipo.

La ausencia de Herrera obligará a otros jugadores a asumir mayores responsabilidades y a elevar su nivel de juego. La situación también plantea interrogantes sobre la necesidad de reforzar el mediocampo en el próximo mercado de pases. Boca Juniors necesita contar con un plantel amplio y competitivo para afrontar los desafíos de todas las competiciones en las que participa.

La lesión de Herrera es un recordatorio de la fragilidad física de los jugadores y de la importancia de contar con alternativas de calidad en todas las posiciones





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