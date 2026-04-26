Boca Juniors se prepara para el desafío en Brasil con la solidez de Almirón

El Xeneize viaja a Brasil para disputar la Copa, con una racha invicta de 14 partidos y un equipo consolidado bajo la dirección de Jorge Almirón. La preparación incluye una estrategia de rotación para mantener la competitividad y la cohesión del grupo.

La preparación de Boca Juniors para su próximo desafío en la Copa , un encuentro crucial contra un rival brasileño, está marcada por la continuidad y la solidez que ha imprimido el entrenador Jorge Almirón , conocido cariñosamente como 'el Ubeda'.

El equipo se prepara para viajar este lunes a Brasil, donde disputará la tercera jornada de la fase de grupos, con la confianza que otorga una racha invicta de 14 partidos. Este viaje también implica una ventaja estratégica, ya que Boca Juniors tendrá la posibilidad de disputar los octavos de final en su estadio, La Bombonera, ante el mismo equipo brasileño. La consistencia en la alineación titular, un sello distintivo del trabajo de Almirón, es evidente.

El once inicial parece estar definido y ensayado hasta la perfección, lo que se traduce en un juego fluido y predecible para los rivales. La reciente participación de Franco Colapinto, piloto de Alpine, en un 'Road Show' por las calles de Palermo, y su encuentro con el capitán de Boca, han añadido un toque de camaradería y reconocimiento al ambiente positivo que rodea al club.

El capitán, impresionado por el desempeño del piloto, le obsequió su camiseta firmada, simbolizando el apoyo mutuo entre deportistas de élite. El cambio de percepción en torno a Almirón es notable. Lo que antes eran silbidos e insultos se han transformado en elogios y flores, un reflejo directo de los resultados positivos obtenidos por el equipo. Dos victorias en superclásicos en un lapso de apenas seis meses han sido fundamentales para este cambio de imagen.

Almirón ha logrado encontrar la fórmula para revitalizar al equipo, puliendo su identidad y, sobre todo, manteniendo una base de once jugadores que se entienden a la perfección en el campo. Si bien el fin de semana se evitó la práctica de fútbol habitual, se espera que el equipo realice un ensayo este lunes en el predio de Boca Juniors para afinar los detalles antes del viaje a Brasil.

La formación probable es la siguiente: Leandro Brey en el arco; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco en la defensa; Ascacibar, Delgado, Paredes y Aranda en el mediocampo; y Merentiel y Bareiro en la delantera. Es importante destacar que la mayoría de los jugadores titulares no disputaron los 90 minutos en el último partido, lo que les permitirá llegar frescos y descansados al encuentro en Belo Horizonte.

La gestión inteligente de la plantilla por parte de Almirón, utilizando un equipo suplente ('equipo muletto') para preservar a los titulares, es una estrategia clave para afrontar la exigente agenda de partidos. La cohesión del grupo es otro factor determinante en el éxito de Boca Juniors. Almirón ha enfatizado la importancia de las relaciones humanas dentro del equipo, destacando que 'es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan de la manera que lo están haciendo'.

Esta armonía se traduce en un juego colectivo más efectivo y en una mayor capacidad para superar los desafíos. El entrenador también ha advertido sobre la necesidad de rotaciones para mantener la competitividad en ambos torneos, prestando especial atención a la recuperación de los jugadores y evitando el riesgo de lesiones. La planificación meticulosa y la atención a los detalles son características distintivas del trabajo de Almirón.

La estrategia de utilizar el equipo suplente para dar descanso a los titulares se aplicará nuevamente en Belo Horizonte, asegurando que el equipo principal llegue en óptimas condiciones al partido. La confianza en el proceso y la solidez del equipo son evidentes, y Boca Juniors se prepara para afrontar este nuevo desafío con la determinación de seguir cosechando victorias y avanzando en la Copa.

El enfoque está puesto en mantener la consistencia, aprovechar la ventaja de jugar los octavos de final en La Bombonera y seguir construyendo sobre los cimientos de un equipo unido y motivado





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