Boca Juniors se pone arriba ante Banfield en la Copa Argentina 2026

Boca Juniors se fue al entretiempo con ventaja sobre Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026, mientras la polémica por el VAR crece.

Boca Juniors se puso en ventaja en el cierre de la primera mitad ante Banfield, en un partido que define un lugar en la final de la Copa Argentina 2026. El gol del 'Xeneize' llegó justo antes del entretiempo y rompió la paridad en un duelo que venía muy cerrado.

El tanto fue fruto de una brillante asistencia de emboquillada desde afuera del área. El envío preciso encontró completamente solo a un jugador de Boca dentro del área de Banfield, y desató el festejo del equipo y de sus hinchas.

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Cómo se gestó el gol de Boca ante Banfield

El gol de Boca Juniors llegó gracias a una asistencia de emboquillada ejecutada desde fuera del área. La jugada combinó la precisión del pase con la llegada libre del atacante al área rival.

El autor de la asistencia logró un envío de alta dificultad técnica, que dejó al delantero sin marca dentro del área. Ese detalle fue clave para que el equipo xeneize se quedara con la ventaja en el momento final de la primera mitad.

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Con ese resultado parcial, Boca Juniors se fue al entretiempo con una ventaja fundamental en un partido cerrado. El equipo dio así un paso importante en su objetivo de conseguir el boleto a la gran definición del certamen federal.

Polémica por el VAR en la jugada del gol

La jugada del gol de Boca ante Banfield generó debate, porque la transmisión televisiva no la mostró y el VAR no la revisó. Ese punto es el centro de la discusión posterior al partido.

El interrogante que se instaló en la cobertura del encuentro es si el tanto debió ser anulado. Hasta el momento, el debate gira en torno a la falta de imágenes de la acción y a la ausencia de una revisión por parte del VAR.

Esta controversia suma una nueva capa de tensión a un partido que ya era disputado. Las dudas sobre la validez de la jugada quedan abiertas para los aficionados y para quienes siguen de cerca el arbitraje en el fútbol argentino.

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Qué significa la ventaja para la final de la Copa Argentina

La ventaja de Boca Juniors al cierre del primer tiempo lo deja con un paso importante hacia la final de la Copa Argentina 2026. El ganador de esta llave se medirá con Platense, que ya espera en la gran definición del certamen.

Para los hinchas, el resultado del primer tiempo abre la expectativa de llegar a la final con un rival ya definido. Para Banfield, el desafío consiste en revertir el marcador en la segunda mitad y mantenerse con vida en la llave.

La fecha exacta de la final no aparece en la información disponible. Por ahora, la atención se concentra en el resultado del partido, en la polémica por el gol y en la posibilidad de que Boca Juniors enfrente a Platense por el título.