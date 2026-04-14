Boca Juniors se Enfrenta a un Duelo Crucial Ante Barcelona Antes del Superclásico

Boca Juniors se prepara para un partido clave ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores, un encuentro que sirve como antesala del esperado Superclásico contra River Plate. El equipo busca consolidar su buen momento y afianzar su clasificación, mientras el entrenador Claudio Ubeda divide su atención entre ambos compromisos.

Suele suceder en el fútbol que los partidos previos y posteriores a los clásicos se vuelven más exigentes de lo habitual. El encuentro que precede, exige una concentración total, alejando la mente de lo que está por venir; el siguiente, demanda una recuperación física y mental considerable, y a menudo sirve como un termómetro para confirmar o rectificar percepciones.

Este martes, Boca Juniors se enfrentará a un desafío complejo: cinco días antes del esperado Superclásico contra River Plate, el equipo dirigido por Claudio Ubeda recibe a Barcelona de Guayaquil, en la segunda jornada de la Copa Libertadores. Este partido representa varios retos en uno, con impacto no solo en el presente sino también en el corto plazo. La victoria 2 a 1 frente a Universidad Católica en el debut en la competencia continental, infundió confianza y permitió al entrenador dar un respiro en el Torneo Apertura, dando descanso a los jugadores titulares. Ante Independiente, se realizaron once cambios y el empate, aunque agridulce, extendió a once la racha invicta.

Ahora, sin desviarse del objetivo, el equipo buscará ganar en la Bombonera para afianzar su clasificación a octavos de final, llegar en óptimas condiciones al encuentro en el Monumental y, si fuera necesario, rotar en la Copa, priorizando el torneo local, donde Boca no se corona campeón desde hace tres años. La cosecha de puntos en casa en 2026, aún no alcanza las expectativas. Aunque Boca no ha perdido en la Bombonera, suma tres victorias en ocho partidos, con empates ante equipos como Platense y Gimnasia de Mendoza, que se replegaron defensivamente, dificultando el juego ofensivo de Boca, una estrategia que se prevé repetirá Barcelona.

En este contexto, el equipo ha demostrado una evolución en su juego, manteniendo una base sólida en los últimos seis partidos, a excepción del encuentro contra Independiente, lo que le permite llegar en alza a una etapa crucial, con la Libertadores en marcha, el clásico en el horizonte y los playoffs del Apertura cada vez más cercanos. Todo esto sucede a 46 días de la finalización del contrato del entrenador, quien, tras un inicio incierto, ha logrado reacomodar el escenario y posicionarse ante la directiva, gracias a una serie de buenos resultados y una mejora colectiva evidente, lo que ha generado una evaluación continua de su desempeño.

Desde las 21 horas, Boca jugará por Copa en su estadio por primera vez desde la dolorosa eliminación ante Alianza Lima, que le impidió clasificar a la fase de grupos y marcó el fin del ciclo de Fernando Gago, despedido tras una derrota ante River. El antecedente previo se remonta a 2023, en la semifinal de ida contra Palmeiras, en la que el equipo de Jorge Almirón empató sin goles. Otro factor que aporta tranquilidad al técnico es el poder ofensivo del equipo, con nueve partidos consecutivos marcando goles, una racha que comenzó con el doblete de Adam Bareiro ante Gimnasia Chivilcoy, por la Copa Argentina, y que continuó hasta el sábado, con el penal de Milton Giménez frente a Independiente.

Del otro lado, estará Darío Benedetto, un delantero emblemático de Boca, quien dejó el club tras una segunda etapa con más frustraciones que alegrías, y que afrontará su segundo enfrentamiento contra el Xeneize desde su salida en 2024: en octubre de 2025 ingresó en el entretiempo en la victoria 5 a 0 ante Newell’s. En Barcelona, donde llegó a principios de año, Benedetto puso fin a una sequía de 747 días sin marcar goles y suma tres tantos en 12 partidos, uno de ellos contra Emelec en el Clásico del Astillero.

Mientras la Bombonera se prepara para la previa del superclásico, Ubeda divide su atención entre Barcelona y River. Aunque el técnico mantiene el discurso de “partido a partido”, su idea es alinear lo mejor disponible ante River, equipo que, desde la llegada de Eduardo Coudet, acumula un invicto de seis partidos con cinco victorias. A pesar de esto, el técnico planea utilizar un once fuerte contra Barcelona, con Agustín Marchesin en el arco y el regreso de los diez titulares de campo, incluyendo a Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Adam Bareiro.

Exequiel Zeballos, que reapareció ante Independiente tras dos meses de inactividad por lesión, podría sumar minutos, posiblemente en el segundo tiempo contra River, aunque también podría ser una opción para el once inicial si el entrenador decide modificar el esquema táctico. Con Miguel Merentiel en duda, debido a una molestia en el pubis, la decisión final dependerá de su evaluación para determinar si juega contra Barcelona o si se le resguarda para el clásico. En este escenario, crecen las posibilidades de que Zeballos o Ángel Romero acompañen a Bareiro en la delantera. La expectativa es alta, la afición anhela un triunfo que impulse al equipo hacia sus objetivos.





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